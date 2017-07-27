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Надеждинский полигон может вновь перейти в руки законного владельца

27 июля 2017, 03:50
Надеждинский полигон может вновь перейти в руки законного владельца

В Тюменском арбитражном суде 1 августа 2017 года может состояться итоговое слушание по делу о праве собственности на Надеждинский полигон (Омская область). Ранее полигон находился в собственности у «дочки» НПО «Мостовик» - ЖКХ «Сервис». В 2013 году стоимость участка составляла 400 миллионов рублей.

По данным издания «Новые известия», разбирательства вокруг прав собственности на Надеждинский полигон начались в 2014 году после того, как компания «Мостовик» была вовлечена в процедуру банкротства. ЖКХ заняло у компании «Экотранссервис» 15 миллионов рублей. Условия договора были исключительно невыгодными: кредит предоставлялся под 26% годовых, досрочное погашение займа не предусматривалось, а в случае нарушения условий сделки кредитор получал участок земли Надеждинского полигона, оцененный в 15 миллионов рублей. При этом в 2013 году эксперты проводили оценку участка, и указанная ими сумма значительно отличалась от той, что была написана в договоре - 400 миллионов рублей.

В то время главой ЖКХ «Сервис» была Жанна Захарова, которая специально не стала выполнять условия договора и погашать долг, чтобы земля отошла кредитору. Так и случилось: «Экотранссервис» стал владельцем Надеждинского полигона, а Захарова ушла с должности. Компания «Мостовик» инициировала судебное разбирательство, чтобы признать сделку незаконной и вернуть себе право собственности. Пока шел суд, Александр Шашкин и Константин Дахно, которые были учредителями ООО «Экотранссервис», совершили попытку рейдерского захвата участка.

В мае текущего года апелляционный суд признал законными требования ЖКХ «Сервис» по возврату Надеждинского полигона. Дахно и Захарова стали фигурантами уголовного дела о мошенничестве. Они ожидают приговора в суде и надеются на помощь высокопоставленных покровителей. Дело в том, что Дахно учился на одном курсе с Петром Варнавским, сыном председателя Законодательного собрания Омской области Владимира Варнавского. У Петра есть фирма «Омь», которая и заняла Дахно 15 миллионов рублей. По словам бизнес-партнера Варнавского Ивана Иванова, кредиты выдаются «под персоналии».

Это не первый случай, когда «Омь» занимается подобными делами: фирма предоставила «Институту строительных технологий» займ на 11 миллионов рублей. История закончилась так же, как и с ЖКХ «Сервис»: условия договора были не выполнены, а кредитор завладел участком земли, рыночная цена которого составляет 460 миллионов рублей. Не исключено, что это дело также будет рассматриваться в суде, поскольку соучредитель предприятия Татьяна Быченко уже признана потерпевшей.


Источник: ИА «Город55»

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