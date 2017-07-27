Надеждинский полигон может вновь перейти в руки законного владельца

По данным издания «Новые известия» , разбирательства вокруг прав собственности на Надеждинский полигон начались в 2014 году после того, как компания «Мостовик» была вовлечена в процедуру банкротства. ЖКХ заняло у компании «Экотранссервис» 15 миллионов рублей. Условия договора были исключительно невыгодными: кредит предоставлялся под 26% годовых, досрочное погашение займа не предусматривалось, а в случае нарушения условий сделки кредитор получал участок земли Надеждинского полигона, оцененный в 15 миллионов рублей. При этом в 2013 году эксперты проводили оценку участка, и указанная ими сумма значительно отличалась от той, что была написана в договоре - 400 миллионов рублей.