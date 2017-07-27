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Горячей воды снова нет, когда включат - неизвестно

27 июля 2017, 11:22
Горячей воды снова нет, когда включат - неизвестно

Ситуация повторяется.

Тревожное обращение поступило в редакцию ИА «Город55» от жителей поселка Ключи, где в очередной раз отключили горячую воду.

«У нас снова нет горячей воды! На каждом подъезде висят объявления, что с 27 июля по 1 августа не будет горячей воды в поселке, - сообщает жительница поселка. - Это уже второй раз за последние два месяца. Первый раз мы просидели без горячей воды почти три недели – с 12 июня по 1 июля. Теперь вновь отключили. Соседка разговаривала с мужчиной с папочкой, который обходил все квартиры, наверное, из обслуживающей компании, так он сказал, что, возможно, воду не включат и 1 августа и что отключение произошло снова из-за каких-то долгов за газ. Но мы-то регулярно платим по всем квитанциям!!!».

В диспетчерской службе холдинговой компании «СтройТеплоМонтаж» ИА Город55» прокомментировали сложившуюся в Ключах ситуацию:

«Плановое отключение горячего водоснабжения в поселке Ключи уже было. В настоящее время отключение связано с тем, что Межрегионгаз не поставляет в тепловую компанию, то есть нам, газ из-за образовавшейся задолженности, которую мы не можем собрать с собственников».

Что касается сроков возобновления подачи горячего водоснабжения жителям Ключей, в тепловой компании сказали следующее:

«Надеемся, что горячее водоснабжение будет подано в срок, указанный в объявлениях, потому что решение суда в нашу пользу, и Межрегионгаз обязан подать газ на котельные. Как только газ начнет поступать, так сразу появится горячая вода в поселке Ключи. Возможно, она появится в квартирах жителей поселка даже уже завтра, 28 июля».


Фото: иллюстрация
Источник: ИА «Город55»

#Новости#ЖКХ#Город
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