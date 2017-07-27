Горячей воды снова нет, когда включат - неизвестно

«У нас снова нет горячей воды! На каждом подъезде висят объявления, что с 27 июля по 1 августа не будет горячей воды в поселке, - сообщает жительница поселка. - Это уже второй раз за последние два месяца. Первый раз мы просидели без горячей воды почти три недели – с 12 июня по 1 июля. Теперь вновь отключили. Соседка разговаривала с мужчиной с папочкой, который обходил все квартиры, наверное, из обслуживающей компании, так он сказал, что, возможно, воду не включат и 1 августа и что отключение произошло снова из-за каких-то долгов за газ. Но мы-то регулярно платим по всем квитанциям!!!».