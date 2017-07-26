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Акция по кредиту для работников бюджетной сферы

26 июля 2017, 09:11
Акция по кредиту для работников бюджетной сферы

С 24 июля по 31 октября 2017 г. Банк Акцепт возобновляет акцию* по кредиту «С большим доверием!».

Получить кредит на специальных условиях могут работники бюджетной сферы.


Сумма кредита от 50 до 300 тыс. рублей, ставка 14%–16,5% годовых, срок от 1 года до 5 лет (включительно).

Кредит выдается без залога и поручителей!


*Полная стоимость кредита зависит от срока и суммы. Полную информацию о наличии дополнительных условий, а также о сумме и сроках кредита можно получить на официальном сайте www.akcept.ru, в офисах банка или по телефону контакт-центра 8-800-100-27-37. АО «Банк Акцепт». Лицензия Банка России № 567

Источник: ИА «Город55»

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