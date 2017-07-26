Акция по кредиту для работников бюджетной сферы

С 24 июля по 31 октября 2017 г. Банк Акцепт возобновляет акцию* по кредиту «С большим доверием!».
Получить кредит на специальных условиях могут работники бюджетной сферы.
Сумма кредита от 50 до 300 тыс. рублей, ставка 14%–16,5% годовых, срок от 1 года до 5 лет (включительно).
Кредит выдается без залога и поручителей!
*Полная стоимость кредита зависит от срока и суммы. Полную информацию о наличии дополнительных условий, а также о сумме и сроках кредита можно получить на официальном сайте
Источник: ИА «Город55»