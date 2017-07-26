Акция по кредиту для работников бюджетной сферы

*Полная стоимость кредита зависит от срока и суммы. Полную информацию о наличии дополнительных условий, а также о сумме и сроках кредита можно получить на официальном сайте www.akcept.ru, в офисах банка или по телефону контакт-центра 8-800-100-27-37. АО «Банк Акцепт». Лицензия Банка России № 567

