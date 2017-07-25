Неизвестный напал на мужчину у киоска в Омске, избил его и ограбил

Как сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Омской области, в половине первого ночи 25 июля из правоохранительных органов поступило сообщение о нападении и ограблении на улице Кирова. Как позже рассказал 49-летний пострадавший, он отправился за покупками в киоск, на выходе из торгового павильона он даже и не обратил внимание на мужчину, который стоял позади. Он вышел вслед за потерпевшим, где уже на улице ударами кулаков сбил его с ног, а потом и завладел денежными средствами в размере 2 тысячи рублей.