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Неизвестный напал на мужчину у киоска в Омске, избил его и ограбил

25 июля 2017, 12:58
Подозреваемый задержан.

Поздняя прогулка за покупками закончилась для омича не совсем удачно. Неизвестный человек у киоска, нанеся ему удары кулаками, сбил с ног и забрал все деньги.

Как сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Омской области, в половине первого ночи 25 июля из правоохранительных органов поступило сообщение о нападении и ограблении на улице Кирова. Как позже рассказал 49-летний пострадавший, он отправился за покупками в киоск, на выходе из торгового павильона он даже и не обратил внимание на мужчину, который стоял позади. Он вышел вслед за потерпевшим, где уже на улице ударами кулаков сбил его с ног, а потом и завладел денежными средствами в размере 2 тысячи рублей.

Несколько часов росгвардейцы объезжали все близлежащие районы, кварталы и улицы, пока не заметили на улице 17-я Рабочая похожего по описаниям на злоумышленника мужчину. Сотрудники Росгвардии доставили подозреваемого в отделение полиции, кстати, последний уже был полностью уверен в своей безнаказанности.

В отношении неоднократно судимого 30-летнего омича возбуждено уголовное дело по статье 161 части 2 Уголовного кодекса России.


Фото: иллюстрация

Источник: ИА "Город55"

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