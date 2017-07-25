На Левобережье из-за приостановки электроснабжения отключат светофор

Омичей предупреждают о приостановке работы светофорного объекта на Левобережье из-за прекращения электроснабжения.
На перекрестке дублера улицы Лукашевича и дороги, ведущей под сухим пролетом моста имени 60 лет ВЛКСМ к улице Мостотряд, электроснабжение светофора будет приостановлено из-за проведения ремонтных работ.
Ремонтные работы планируется завершить 28 июля, после чего светофорный объект вернется в рабочий режим, сообщает департамента транспорта администрации Омска.
Водителям советуют проявить внимательность на указанном участке улично-дорожной сети и руководствоваться при пересечении перекрестка дорожными знаками.
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Источник: ИА «Город55»