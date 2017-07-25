Десятки фонарей осветили окраины Омска

Новая линия наружного освещения введена в эксплуатацию на улице 2-ая Солнечная, сообщает пресс-служба мэрии.
Строительство завершено, электрический объект на улице 2-ая Солнечная, на участке от улицы Волгоградской до поворота на РЭБ, уже работает, рассказал директор департамента строительства Илья Трушников.
Протяженность линии составляет 2,8 километра. Для ее строительства из бюджета города выделялось около восьми миллионов рублей. Светильники (мощность 250 Вт) размещены на 92 опорах. Общее потребление линии 24,8 кВт.
Как добавляют в мэрии, линия наружного освещения соединяется с центральным диспетчерским пунктом через Интернет с помощью модемов.
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Источник: ИА "Город55"