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В Омской области выпал град размером с яйцо, в Казахстане — с кулак

25 июля 2017, 00:24
Сообщения в соцсетях.

Ранее, напомним, омские синоптики и МЧС распространили штормовое предупреждение о сильнейшей грозе, которая сегодня ожидалась во второй половине дня. Далее пошла информация от очевидцев через социальные сети.

В частности, на странице Омск Live опубликованы фотографии с Муромцевского района Омской области. Крупный град прошел недалеко от населенных пунктов Костино и Новорождественка. Размер градин: с перепелиное яйцо. О пострадавших не сообщается. Побило посевы, теплицы и автомобили.




Ранее 24 июля крупный град прошел в Санкт-Петербурге. Его интенсивность была столь высока, что дороги, парки и тротуары города на Неве покрыло слоем снега, который растаял только к вечеру (видео: Анна Сми).

В соседнем с Омском Казахстане также выпал град огромных размеров. Примерно с теннисные мячики или с кулак (видео: Махамаджон Тохтаназаров).

Изменение климата, которые наиболее явственно проявляются в 2017 году по всей территории России и части стран СНГ, уже заставило некоторых специалистов всерьез заговорить о применении климатического оружия. О чем ранее сообщала редакция ИА «Город55».

На самом деле, творится что-то невообразимое. За это лето в Омском регионе уже случилось несколько мощнейших гроз с градом и сильным ветром. Если раньше разгул стихии наблюдался лишь раз за сезон, то теперь едва ли не каждую неделю. Что будет дальше? Кто его знает. Следите за штормовыми предупреждениями.


Верхнее фото: иллюстрация
Фото и видео в тексте: с места событий
Источник: ИА «Город55»

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