В Омской области выпал град размером с яйцо, в Казахстане — с кулак

Ранее, напомним, омские синоптики и МЧС распространили
В частности, на странице
Ранее 24 июля крупный град прошел в Санкт-Петербурге. Его интенсивность была столь высока, что дороги, парки и тротуары города на Неве покрыло слоем снега, который растаял только к вечеру (видео:
В соседнем с Омском Казахстане также выпал град огромных размеров. Примерно с теннисные мячики или с кулак (видео:
Изменение климата, которые наиболее явственно проявляются в 2017 году по всей территории России и части стран СНГ, уже заставило некоторых специалистов всерьез заговорить о применении
На самом деле, творится что-то невообразимое. За это лето в Омском регионе уже случилось несколько мощнейших гроз с градом и сильным ветром. Если раньше разгул стихии наблюдался лишь раз за сезон, то теперь едва ли не каждую неделю. Что будет дальше? Кто его знает. Следите за штормовыми предупреждениями.
Верхнее фото: иллюстрация
Фото и видео в тексте: с места событий
Источник: ИА «Город55»