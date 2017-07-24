В Омской области выпал град размером с яйцо, в Казахстане — с кулак

На самом деле, творится что-то невообразимое. За это лето в Омском регионе уже случилось несколько мощнейших гроз с градом и сильным ветром. Если раньше разгул стихии наблюдался лишь раз за сезон, то теперь едва ли не каждую неделю. Что будет дальше? Кто его знает. Следите за штормовыми предупреждениями.