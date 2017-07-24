Дефиле в купальниках пройдет в Омске в выходные на День города

Как уточнили редакции ИА «Город55» организаторы мероприятия, особенность проекта в том, что участницами состязания выступят обычные девушки, а не профессиональные спортсменки. Девушек готовили к этому событию 2 месяца, во время которых они активно занимались спортом, следили за своим питанием и учились вести себя на сцене.