Дефиле в купальниках пройдет в Омске в выходные на День города

Праздничный уикэнд, главным событием которого в Омске будет День города, дополнен еще одним мероприятием: 6 августа в клубе Ангар пройдет конкурс красоты и спорта «Мисс Sport & Beauty Siberia 2017». Двадцать красавиц поборются за звание абсолютной победительницы конкурса и корону ручной работы.
Как уточнили редакции ИА «Город55» организаторы мероприятия, особенность проекта в том, что участницами состязания выступят обычные девушки, а не профессиональные спортсменки. Девушек готовили к этому событию 2 месяца, во время которых они активно занимались спортом, следили за своим питанием и учились вести себя на сцене.
Наставниками конкурсанток выступили неоднократный призер чемпионатов Сибири и многократный абсолютный чемпион Гаспарян Эдуард и призерка чемпионата омской области Власова Марина. Спортсмены организовали команду «Sport & Beauty» и дали возможность обычным девушкам проявить себя в роли фитнес-моделей.
Красавицы презентуют видеовизитку, пройдутся перед зрителями в купальниках, затем устроят бизнес-выход. А в финале гостей мероприятия ждет фееричное дефиле в вечерних платьях.
Фото: организаторы конкурса «Мисс Sport & Beauty Siberia 2017»
Источник: ИА «Город55»