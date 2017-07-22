Зеленый пикник в Омске, сотни горожан, конкур и смартфоны в подарок

«Побольше бы таких мероприятий – их так не хватает нам», «Здесь весело и интересно», «Будем ждать от организаторов еще таких же масштабных праздников», «И дело совсем на в халяве, как многие говорят, просто здесь все культурно и цивилизованно» - вот несколько отзывов от омичей о празднике. Да, и в самом деле, Омску порой так не хватает таких культурных мероприятий, на которых просто забывается ежедневная суета и насущные проблемы…

