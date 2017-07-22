Зеленый пикник в Омске, сотни горожан, конкур и смартфоны в подарок

Сегодня, 22 июля, в омском парке «Птичья гавань» прошел «Зеленый пикник», который посетили сотни омичей, пришедшие туда вместе с детьми. Как и рассчитывали организаторы мероприятия, пикник удался на славу.
У входа в гавань со стороны Парка Победы сразу бросилась в глаза огромная очередь людей, которая выстроилась у маяка. Позже выяснилось, там омичам предлагалось посмотреть с высоты на территорию парка. Кроме этого, наверху профессор ОмГУ, доктор биологических наук Сергей Соловьев, проводя мини-лекторий, рассказал о всех обитателях Птичьей гавани.
Гости пикника с удовольствием приняли участие в организованном зеленом квесте: каждому участнику были розданы карточки, где нужно было поставить отметки на различных этапах состязания. Самые удачливые получили подарки от спонсоров – бесплатные катания на лошадях, пледы, а позже состоялся розыгрыш и главных призов – смартфонов.
Уставшие, но счастливые омичи, расстелив одеяла и пледы, уютно отдыхали прямо на земле: перед концертной сценой, в березовой рощице и просто между «зелеными станциями». Кстати, именно на этих станциях, участники квеста и зарабатывали свои баллы. К примеру, на станции «Плэнер» участники рисовали пейзажи парка Птичья гавань, на станции «Птичий дом» юные омичи раскрашивали заранее заготовленные скворечники, которые чуть позже стали элементами объемного арт-объекта – макси-скворечника, состоящего из десятков маленьких птичьих домиков. В музыкальном уголке гости пикника смогли реализовать свои музыкальные способности – сыграть на глюкофоне или джампере.
Скалодром, огромный надувной батут, игры в Angry Birds, различные настольные головоломки, задорные Фиксики – пользовались большой популярностью у омичей.
В 15 часов на территории конного клуба начались соревнования по конкуру на призы АО «Газпромнефть - ОНПЗ», и, пожалуй, это и стало изюминкой всего «Зеленого пикника». Грациозные лошади с самыми изысканными кличками – Гамбит, Клеопатра, и не менее грациозные наездники, одетые в необычные спортивные костюмы, доставили гостям праздника самые яркие и незабываемые впечатления. «На конной трассе 13-летняя наездница в костюме Малефисенты», - объявила судья в микрофон. Юная омичка Малефисента без единой ошибки выполнила все трюки и прошла дистанцию. Посмотреть на конные состязания пришла добрая половина всех присутствующих: звонкие аплодисменты и бурные овации срывали участники соревнований.
«Побольше бы таких мероприятий – их так не хватает нам», «Здесь весело и интересно», «Будем ждать от организаторов еще таких же масштабных праздников», «И дело совсем на в халяве, как многие говорят, просто здесь все культурно и цивилизованно» - вот несколько отзывов от омичей о празднике. Да, и в самом деле, Омску порой так не хватает таких культурных мероприятий, на которых просто забывается ежедневная суета и насущные проблемы…
Источник: ИА «Город55»