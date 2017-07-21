Аварией с пассажирским автобусом на трассе Омск-Тара займется следком

Как сообщалось ранее, 20 июля на автомагистрали «Тара-Омск» произошло серьезное ДТП с участием трех машин. Рейсовый
По факту ДТП Следственный комитет РФ по Омской области начал уголовное дело по 1 части статьи 238 УК РФ, в которой идет речь об оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, в результате которых пострадали люди.
Во время расследования выяснят все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, проверят действия работников компании, которая предоставляла транспортные услуги по перевозке пассажиров. Определят, достаточный ли уровень безопасности жизни и здоровья своих клиентов обеспечивает транспортное предприятие, сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по Омской области.
Фото: omsk.sledcom.ru
Источник: ИА «Город55»