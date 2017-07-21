Аварией с пассажирским автобусом на трассе Омск-Тара займется следком

Как сообщалось ранее, 20 июля на автомагистрали «Тара-Омск» произошло серьезное ДТП с участием трех машин. Рейсовый автобус столкнулся с двумя грузовыми машинами. К счастью, обошлось без жертв. Но пострадавшие пассажиры, в том числе и дети, в автоаварии все же были.