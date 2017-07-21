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Аварией с пассажирским автобусом на трассе Омск-Тара займется следком

21 июля 2017, 12:37
Возбуждено уголовное дело.

Как сообщалось ранее, 20 июля на автомагистрали «Тара-Омск» произошло серьезное ДТП с участием трех машин. Рейсовый автобус столкнулся с двумя грузовыми машинами. К счастью, обошлось без жертв. Но пострадавшие пассажиры, в том числе и дети, в автоаварии все же были.


По факту ДТП Следственный комитет РФ по Омской области начал уголовное дело по 1 части статьи 238 УК РФ, в которой идет речь об оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, в результате которых пострадали люди.


Во время расследования выяснят все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, проверят действия работников компании, которая предоставляла транспортные услуги по перевозке пассажиров. Определят, достаточный ли уровень безопасности жизни и здоровья своих клиентов обеспечивает транспортное предприятие, сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по Омской области.


Фото: omsk.sledcom.ru
Источник: ИА «Город55»

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