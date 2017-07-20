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Омичка, поговорив по телефону, лишилась почти 100 тысяч

20 июля 2017, 14:59
Полиция ищет мошенников.

В настоящее время в производстве следователей отдела полиции №4 УМВД России по Омску находятся возбужденные по ст. 159 УК РФ (мошенничество) уголовные дела. Потерпевшими стали две женщина 69 и 66 лет, проживающие в Ленинском округе.

Установлено: неизвестные звонили омичкам по телефонам и, представляясь банковскими работниками, предлагали пенсионеркам получить компенсации за некогда сгоревшие вклады. Затем потерпевших убеждали пройти к банкомат, где нужно было провести ряд операций, в результате чего одна омичка лишилась почти 100 тысяч рублей, а другая – 15 тысяч.

Сотрудниками уголовного розыска проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, которые направлены на раскрытие совершенных в отношении омичек преступлений.

Горожанам омская полиция напоминает:

1. Не стоит доверять словам незнакомых людей об обмене денег и получении компенсаций. В данном случае нужно попросить незваных гостей перезвонить или прийти на следующий день – так злоумышленники останутся ни с чем.

2. Сообщать посторонним лицам номера своих банковских карт и смс-паролей ни при каких обстоятельствах нельзя.


Фото: иллюстрация
Источник: ИА «Город55»

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