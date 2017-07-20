Омичка, поговорив по телефону, лишилась почти 100 тысяч

Установлено: неизвестные звонили омичкам по телефонам и, представляясь банковскими работниками, предлагали пенсионеркам получить компенсации за некогда сгоревшие вклады. Затем потерпевших убеждали пройти к банкомат, где нужно было провести ряд операций, в результате чего одна омичка лишилась почти 100 тысяч рублей, а другая – 15 тысяч.