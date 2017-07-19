Покупатели избили кассира в супермаркете Омска

Когда пара вернулась в кассовую зону, то начала бурно возмущаться качеством сервиса и витиевато оскорблять сотрудников супермаркета. На помощь кассиру, которая оказалась в центре конфликта, подоспел охранник магазина. Он безуспешно старался проводить взбешенных покупателей к выходу. В результате, потерявшие контроль граждане накинулись на женщину-продавца и нанесли удар в голову. В настоящее время с агрессивными супругами разбираются в полиции, сообщает пресс-служба Росгвардии по Омской области.