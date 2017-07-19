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Покупатели избили кассира в супермаркете Омска

19 июля 2017, 16:12
Покупатели избили кассира в супермаркете Омска

Посетители омского супермаркета, недовольные качеством обслуживания, напали на кассира. Тревожный сигнал в правоохранительные органы поступил из супермаркета, расположенного на улице 10 лет Октября, вечером 18 июля.

Оперативно прибывшая на место вызова команда вневедомственной охраны Росгвардии погасила конфликт. В результате опроса очевидцев скандала и просмотра записей с камер видеонаблюдения сотрудникам охраны удалось восстановить ход событий.

Молодые супруги оставили свои покупки на ленте и, никого не предупредив, отправились обратно в торговый зал супермаркета. В свою очередь, кассир убрала в сторону неоплаченный товар и стала обслуживать остальных покупателей в очереди.

Когда пара вернулась в кассовую зону, то начала бурно возмущаться качеством сервиса и витиевато оскорблять сотрудников супермаркета. На помощь кассиру, которая оказалась в центре конфликта, подоспел охранник магазина. Он безуспешно старался проводить взбешенных покупателей к выходу. В результате, потерявшие контроль граждане накинулись на женщину-продавца и нанесли удар в голову. В настоящее время с агрессивными супругами разбираются в полиции, сообщает пресс-служба Росгвардии по Омской области.


Фото: иллюстрация
Источник: ИА «Город55»

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