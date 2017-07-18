Роспотребнадзор выявил более 420 нарушений в омских детских лагерях

Омский Роспотребнадзор опубликовал итоги контроля за соблюдением санитарного законодательства детскими учреждениями отдыха и оздоровления детей.
По результатам 369 проведенных проверок в ходе первой смены установлено, что 1,1% проб воды не отвечала гигиеническим требованиям, 1,9% проб готовых блюд признаны не стандартными, 0,1% пищевых продуктов также оказались не стандартными, сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Омской области.
за выявленные нарушения санитарного законодательства составлено 422 протокола. Наиболее высокое число нарушений санитарного законодательства выявлено в стационарных загородных лагерях «Родничок», «Чайка», «Пламя», «Березка» Исилькульского района, «им. Ильичева» Любинского района, учреждения с дневным пребыванием детей Горьковского, Азовского, Знаменского, Оконешниковского, Любинского, Тевризского, Седельниковского и Шербакульского районов.
Первая оздоровительная смена завершилась в 556 лагерях, которые приняли 43482 детей. По стационарным загородным лагерям удельный вес детей с высокой эффективностью оздоровления составил 95,1%, средней – 3,9%, низкой – 1%. В лагерях с дневным пребыванием аналогичные показатели составили 89,3%, 7,9% и 2,8% соответственно.
Вторая смена началась в 58 учреждениях, в которых отдыхает 6821 ребенок. В них проведено 55 проверок, 14 из которых уже завершены. Пробы воды и готовых блюд гигиеническим требованиям соответствовали, пробы пищевых продуктов также оказались стандартными.
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Источник: ИА «Город55»