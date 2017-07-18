Роспотребнадзор выявил более 420 нарушений в омских детских лагерях

Вторая смена началась в 58 учреждениях, в которых отдыхает 6821 ребенок. В них проведено 55 проверок, 14 из которых уже завершены. Пробы воды и готовых блюд гигиеническим требованиям соответствовали, пробы пищевых продуктов также оказались стандартными.