Автобус протаранил троллейбус на Красном Пути, пострадали 7 человек

Накануне в Центральном округе Омска нa улице Красный Путь произошло столкновение автобуса и троллейбуса, в результате которoго пострадали 7 человек.
В дежурную часть Госавтоинспекции информация о ДТП поступила в 16:15. Предварительно установлено: мужчина 1985 г.р., управлявший автобусом ПАЗ (маршрут №335) с восемью пассажирами, в районе остановки «Рабиновича» допустил столкновение с троллейбусов (маршрут №4), в салоне которого находились 15 человек, сообщает пресс-служба УГИБДД УМВД России по Омской области.
В результате ДТП за медицинской помощью обратились два пассажира троллейбуса и пять пассажиров автобуса.
В ходе проверки будут установлены обстоятельства и причины ДТП с участием пассажирского транспорта.