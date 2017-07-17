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Автобус протаранил троллейбус на Красном Пути, пострадали 7 человек

17 июля 2017, 07:39
ДТП у остановки «Рабиновича».

Накануне в Центральном округе Омска нa улице Красный Путь произошло столкновение автобуса и троллейбуса, в результате которoго пострадали 7 человек.

В дежурную часть Госавтоинспекции информация о ДТП поступила в 16:15. Предварительно установлено: мужчина 1985 г.р., управлявший автобусом ПАЗ (маршрут №335) с восемью пассажирами, в районе остановки «Рабиновича» допустил столкновение с троллейбусов (маршрут №4), в салоне которого находились 15 человек, сообщает пресс-служба УГИБДД УМВД России по Омской области.

В результате ДТП за медицинской помощью обратились два пассажира троллейбуса и пять пассажиров автобуса.

В ходе проверки будут установлены обстоятельства и причины ДТП с участием пассажирского транспорта.



Фото: vk.com/regik55
Источник: ИА «Город55»

#Новости#ДТП#Происшествия#Авто
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