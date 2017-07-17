Автобус протаранил троллейбус на Красном Пути, пострадали 7 человек

В дежурную часть Госавтоинспекции информация о ДТП поступила в 16:15. Предварительно установлено: мужчина 1985 г.р., управлявший автобусом ПАЗ (маршрут №335) с восемью пассажирами, в районе остановки «Рабиновича» допустил столкновение с троллейбусов (маршрут №4), в салоне которого находились 15 человек, сообщает пресс-служба УГИБДД УМВД России по Омской области.