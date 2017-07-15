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Вирус африканской чумы обнаружен у Омска, введен карантин

15 июля 2017, 08:09
Гражданам не нужно принимать никаких дополнительных мер безопасности.

Случай заражения свиней зафиксирован в трех километрах от деревни Верблюжье Саргатского района. Речь идет о 100 головах свиней. 13 июля анализы были доставлены в институт вирусологии Москвы. Результаты анализов пришли этой же ночью. Они подтвердили заражение.

По словам министра сельского хозяйства и продовольствия Омской области Максима Сергеевича Чекусова: «Человеку этот вирус не несет никакой опасности».

Все подсобные хозяйства, у которых будет ликвидировано поголовье, получат приличные выплаты из резервного фонда Омской области.

Как добавил начальник омского ГУ МЧС Владимир Валентинович Корбут: «Сейчас проводятся все карантинные мероприятия. Гражданам не нужно принимать никаких дополнительных мер безопасности».

На данный момент поселок взят под контроль служб правопорядка. Введены усиленные меры защиты, для того чтобы вирус не распространился в соседние районы. Причины заражения пока не установлены.

Источник: ИА «Город55»

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