Накануне выборов в Горсовет у Голушко появилась мечта

- Когда это неприятное для меня событие случилось – меня назначили уполномоченным по выборам в Городской совет – у меня появилась мечта. Она такая простая и приземленная. Я захотел и подумал о том, что может быть нам удастся в этот раз всем собраться и консолидироваться. Забыть про обиды, капризы, распри, недомолвки. И всем партийцам и сторонникам сконцентрироваться на решении понятной и нужной задачи – победить на выборах в Городской совет. Мы давно, я имею в виду ЕР, не побеждали в городе. У нас есть такая возможность. Нам надо убедить всех наших товарищей, коллег, попутчиков в том, что давайте отодвинем все, что мешает этой победе, и до 10 сентября консолидировано проведем компанию и победим, - сказал Голушко.