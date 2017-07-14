Накануне выборов в Горсовет у Голушко появилась мечта

Сегодня, 14 июля, на конференции единороссов по утверждению кандидатур на предстоящие выборы в омский Горсовет депутат Госдумы РФ Андрей Голушко рассказал о своей мечте накануне избирательной кампании.
- Когда это неприятное для меня событие случилось – меня назначили уполномоченным по выборам в Городской совет – у меня появилась мечта. Она такая простая и приземленная. Я захотел и подумал о том, что может быть нам удастся в этот раз всем собраться и консолидироваться. Забыть про обиды, капризы, распри, недомолвки. И всем партийцам и сторонникам сконцентрироваться на решении понятной и нужной задачи – победить на выборах в Городской совет. Мы давно, я имею в виду ЕР, не побеждали в городе. У нас есть такая возможность. Нам надо убедить всех наших товарищей, коллег, попутчиков в том, что давайте отодвинем все, что мешает этой победе, и до 10 сентября консолидировано проведем компанию и победим, - сказал Голушко.
По его словам, пока эта мечта находится в стадии реализации.
- Я за эту мечту буду бороться уговорами, объяснениями, принуждениями, а где-то жестко и решительно. Наступает иногда момент, когда надо забыть личные интересы и амбиции. У нас есть инструмент - снятие кандидата. Мы к этому готовы. Если мы будем видеть, что у нас что-то мешает серьезно избирательной кампании, если кампания превращается в склоку и разборки, мы обязательно этот неприятный механизм будем использовать, - сказал депутат.
Источник: ИА "Город55"