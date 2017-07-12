Музыкальный фонтан будет отремонтирован



Ремонт чаши фонтана на Театральной площади не остановит работу остальных гидросооружений. Все они будут работать в привычном для лета режиме с 12 до 22 часов, кроме вторника. В дождливую и ветреную погоду фонтаны отключены. Напомним, что «сезон фонтанов» закончится 8 сентября.