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Музыкальный фонтан будет отремонтирован

12 июля 2017, 20:19
В скором времени омичей порадуют обновленным фонтаном.

ОАО «ОмскВодоканал» сообщил о намерении провести ремонт фонтана на Театральной площади. В процессе ремонта будет заменен облицовочный керамогранит чаши сооружения, который частично разрушен, чем портит вид одного из любимых мест отдыха омичей во время городской жары.


По словам главного инженера ОАО «ОмскВодоканал» Герасима Родина, с сегодняшнего дня начата подготовка фонтана к работам, которые планируют закончить к выходным.


Ремонт чаши фонтана на Театральной площади не остановит работу остальных гидросооружений. Все они будут работать в привычном для лета режиме с 12 до 22 часов, кроме вторника. В дождливую и ветреную погоду фонтаны отключены. Напомним, что «сезон фонтанов» закончится 8 сентября.


Фонтан на Театральной площади - неизменное место для встреч влюбленных, прогулок с детьми, глубоких размышлений и шумной молодежи. Большое удовольствие доставляет ловить брызги на ветру, кормить голубей и слушать музыку. Жители города с нетерпением ждут возможности отдохнуть у обновленного фонтана.


Для справки: на попечении ОАО «ОмскВодоканала» находятся так же фонтаны напротив Администрации города, по улице Тарская и фонтан «Изобилие», расположенный напротив Транспортной академии.



Источник: ИА «Город55»

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