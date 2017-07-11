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Жители Центрального округа остались без воды из-за ремонтных работ

11 июля 2017, 07:35
Будет организован подвоз питьевой воды.

В Центральном округе Омка сегодня, 11 июля, из-за ремонтных работ будет временно ограничено холодное водоснабжение.

В рамках реализации производственной программы ОАО «ОмскВодоканал» 11 июля заменит запорную арматуру на магистральных водопроводных сетях, сообщается на сайте компании.

С 00:00 до 23:00 часов холодной воды не будет по улицам Богдана Хмельницкого, Омская, Звездова, Арнольда Нейбута, Съездовская, 14-я Линия, 20 лет РККА, Масленникова, 5-я Северная, Худенко.

Проводимые работы в дальнейшем позволят при проведении аварийных и плановых работ минимизировать число отключаемых абонентов.

С 10:00 часов 11 июля будет организован подвоз питьевой воды. Автоцистерна будет установлена по адресам:

- на yлице Звездова, 132а, c 10:00 до 12:00;
- на yлице Худенко, 3, c 12:15 до 14:00;
- на yлице Арнольда Нейбута, 66, c 14:15 до 19:00;
- на yлице Омская, 136/1 c 19:10 до окончания работ.

Полный перечень домов, которые попадают под отключение, можно посмотреть на сайте ОАО «ОмскВодоканал».


Фото: иллюстрация
Источник: ИА «Город55»

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