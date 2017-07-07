Внедорожник, припаркованный во дворе, облили краской в Омске

«Видимо, за стоянку в неположенном, но все равно жестко», «Наверное, что загородил детскую площадку», - пишут пользователи, обсуждая случившийся инцидент. Некоторые омичи предположили, что причина может заключаться вовсе не парковке: «А ни у кого не возникла мысль что это месть за что то или банальная ревность?!»