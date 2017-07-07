Город55
ГлавноеВсе новости

Внедорожник, припаркованный во дворе, облили краской в Омске

7 июля 2017, 13:04
Инцидент в Центральном округе.

В социальных сетях очевидцы сообщают, что сегодня, 7 июля, ночью в Центральном округе на улице Иркутская внедорожник был облит краской.

Инцидент произошел в одном из дворов по улице Иркутская, где внедорожник KIA, припаркованный около дома, в ночные часы был облит белой краской. На странице «ЧП Омск» пользователи опубликовали фотографию, сделанную на месте инцидента.

«Видимо, за стоянку в неположенном, но все равно жестко», «Наверное, что загородил детскую площадку», - пишут пользователи, обсуждая случившийся инцидент. Некоторые омичи предположили, что причина может заключаться вовсе не парковке: «А ни у кого не возникла мысль что это месть за что то или банальная ревность?!»


Фото: ЧП Омск
Источник: ИА «Город55»

#Новости#Город#Авто#Общество
Подпишитесь
До 10 лет колонии. Оглашен приговор обвиняемым в обрушении казармы ВДВ в Омске
Директор ремонтировавшей казарму фирмы получил 8 лет, экс-глава проекта той же компании - 7 лет.
Сегодня, 13:17
Омская IKEA все. Магазин закончил распродажу и окончательно закрылся
Сегодня, 11:31
Срочно. Омичам посоветовали снова носить маски
Министр здравоохранения РФ сделал заявление по поводу заболеваемости коронавирусом.
Сегодня, 14:45
Суд прекратил дело полковника Пономарева об обрушении казармы в Омске
Сегодня, 13:45
В Омске нашли подрядчика для ремонта Ленинградского моста
Сегодня, 09:46
Ехали из детдома на праздник. Стали известны детали ДТП с автобусом в Омской области
Сегодня, 15:31