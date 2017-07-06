В Омске отремонтируют 186 дворов, мэрия ищет подрядчиков

В этом году 186 омских дворов будут отремонтированы – это именно те дворы, которые стали победителями проекта «ЖКХ и городская среда». Дело осталось за малым – найти подрядчиков для осуществления необходимых работ.
По данным пресс-службы омской мэрии, заказчик – Управление дорожного хозяйства и благоустройства – открыл электронные аукционы, основным условием которых является выполнение работ не позднее 15 сентября. Кроме этого, подрядчик должен предоставить 4-летнюю гарантии на качество выполненных работ.
Отмечается, что для этого из регионального и городского бюджетов выделена сумма в 100 миллионов рублей. Напомним, что отбор дворов, которые подлежат ремонту в этом году, проходил с широким участием общественности.
Источник: ИА "Город55"