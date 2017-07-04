Как получить самую оперативную консультацию от Tele2



Начинаем общение — здороваюсь, формулирую запрос и жду ответа. Со мной общалась оператор Виолетта. На мой вопрос ответила через 30 секунд и буквально тут же рассказала о том, как воспользоваться услугой. Оказалось, все очень просто: нужно отправить запрос *145# и следовать подсказкам системы. Также она сообщила минимальную и максимальную сумму платежа (от 1 рубля до 15 тысяч), информацию о комиссии за услугу и скинула все необходимые инструкции. Что особенно понравилось: в «Tele2-Кошельке»: можно самостоятельно выбрать удобный способ оплаты, через SMS, USSD или через Интернет.