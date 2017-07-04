Как получить самую оперативную консультацию от Tele2

Лето — пора отдыха и приобретения обновок, от пляжного полотенца до нового гамака или уютного шезлонга. Все чаще покупки через Интернет заменяют утомительное хождение по магазинам.
Те же электронные платежи сами по себе уже прочно вошли в нашу жизнь: интернет-магазины, оплата коммуналки, переводы друзьям и родственникам. Правда, иногда на этот, казалось бы, оперативный способ оплаты, приходиться тратить немало времени — искать нужный платежный терминал или стоять в очереди к банкомату.
Мы задумались, какие системы, кроме мобильных банков, позволяют оперативно оплачивать все задуманное? Знакомые подсказали, что у Tele2 есть услуга, которая дает возможность платить всегда и везде — дома, ночью, в пробке, за городом.
Решили проконсультироваться у самого оператора, можно ли по телефону оплатить домашний интернет, и как это сделать? Вот только в жестком рабочем графике сложно выкроить время не только на визит в салон связи, но даже на звонок в службу поддержки. Тут выручает самый «ненапрягающий» вариант общения с оператором - чат в Telegram.
Чтобы получить консультацию по любому вопросу от Tele2 в Telegram, нужно ввести Tele2bot в строку «поиск контактов» - найдет за две секунды! - а потом отправить сообщение в чат с оператором. Ответят быстро, на ожидание уйдет меньше минуты. Здесь подробно расскажут о тарифах и услугах Tele2, а если есть какая-нибудь проблема - помогут оперативно её решить.
Удобно, что не нужно «висеть на телефоне»: можно написать оператору напрямую, и быть уверенным, что вопрос решится. Мы пользуемся Tele2 всей семьей уже около десяти лет, и очень нравится, что сейчас «початиться» с консультантом оператора связи также просто и легко, как с друзьями или родственниками.
Начинаем общение — здороваюсь, формулирую запрос и жду ответа. Со мной общалась оператор Виолетта. На мой вопрос ответила через 30 секунд и буквально тут же рассказала о том, как воспользоваться услугой. Оказалось, все очень просто: нужно отправить запрос *145# и следовать подсказкам системы. Также она сообщила минимальную и максимальную сумму платежа (от 1 рубля до 15 тысяч), информацию о комиссии за услугу и скинула все необходимые инструкции. Что особенно понравилось: в «Tele2-Кошельке»: можно самостоятельно выбрать удобный способ оплаты, через SMS, USSD или через Интернет.
Кстати, в Telegram-чате можно обмениваться информацией любого формата, например, отправлять скриншоты настроек телефона, чтобы «на месте» решить любой вопрос. С самого начала общение (и оперативность, и смайлики) настраивает на позитивный лад, а дружелюбная, непринужденная атмосфера в чате располагает к тому, чтобы обращаться еще и еще.
Кстати, если в «поиск контактов» вбить просто Tele2, Telegram предложит еще один чат (называется @Tele2) — здесь можно подписаться на обновления и актуальные новости оператора.
Наталья Лошкарева, директор по клиентскому сервису Tele2:
«Один из базовых принципов обслуживания Tele2 – быть там, где удобно клиенту. Мы видим, как стремительно растет популярность цифровых каналов обслуживания − все больше наших абонентов выбирают интернет для общения с консультантами. Первыми среди российских операторов мы запустили сервисную поддержку в мессенджерах Viber и Telegram, где абонентов консультируют сотрудники контактного центра, наделенные широкими полномочиями, что помогает им решать большинство вопросов клиентов в кратчайшие сроки. При этом наши абоненты всегда могут обратиться в звонковый центр, в салон связи или самостоятельно управлять услугами в личном кабинете. Все это позволяет нам удерживать качество клиентского сервиса на самом высоком уровне, о чем свидетельствует оценка работы нашей службы абонентами компании».
Tele2 - первый российский оператор связи, который начал общаться с абонентами в Telegram. Консультациями занимаются специально обученные сотрудники контактного центра - это люди с расширенными полномочиями, которые самостоятельно решают вопросы клиентов в кратчайший срок.
*ООО «Т2Мобайл», Лицензия №137659 от 27 января 2016 г. на оказание услуг местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа.
Источник: ИА «Город55»
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