Гибель 12 омичей на воде, еще шестерых успели спасти

Сегодня, 4 июля, в Доме журналистов прошла пресс-конференция на тему безопасности на водных объектах Омского региона. Тема актуальная, потому что именно в летний период увеличивается количество пострадавших на водоемах.
О том, где можно купаться, а где запрещено, рассказал Евгений Андросов, начальник отдела безопасности людей на водных объектах Главного управления МЧС России по Омской области.
По словам Евгения Федоровича, в Омской области около 16 тысяч водоемов и только 14 мест отведены специально для отдыха и купания населения. Это так называемые санкционированные места.
«На сегодняшний день разрешено купаться и отдыхать на 10 из 14 мест», отметил Андросов.
Четыре места не прошли проверку спасателей – два пляжа на территории детских палаточных лагерей, пляж Серебряный берег в Муромцевском районе и Первомайский пляж в Омске. Кстати, насчет последнего Андросов отметил, что проверка данного пляжа затянулась из-за высокого уровня воды в Иртыше.
«Сегодня в 15 часов сотрудники МЧС отправятся в Усть-Заостровку, где проверят на предмет разрешенности еще один пляж, результат будет известен ближе к вечеру», - сказал спасатель.
Основное требование, которое должно выполнять место отдыха, конечно же, безопасность. Для этого на территории пляжа в обязательном порядке должны дежурить спасатели, оборудован специальный спасательный пост, водолазами обследовано дно пляжа. Только при выполнении всех требований ведомство дает разрешительный документ.
Что касается несанкционированных мест отдыха, то в Омской области их насчитывается чуть более 40, а если быть точнее 43. Именно в таких местах зафиксированы трагические случаи. Зачастую погибающих просто некому спасти, нет возможности позвонить в соответствующие службы.
По словам Анатолия Парамонова, заместителя начальника БУОО «Аварийно-спасательная служба Омской области», в текущем году на водных объектах погибли 12 человек, в том числе 2 детей – все трагедии случились на несанкционированных местах отдыха. Основной причиной все также остается купание в состоянии алкогольного опьянения. «Особое внимание следует обратить на детей, не допускать купание в тех местах, где есть холодные ключи и ямы», - посоветовал Парамонов.
Спасенных же людей представитель ведомства насчитал 6 человек.
Источник: ИА "Город55"