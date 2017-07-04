Гибель 12 омичей на воде, еще шестерых успели спасти

По словам Анатолия Парамонова, заместителя начальника БУОО «Аварийно-спасательная служба Омской области», в текущем году на водных объектах погибли 12 человек, в том числе 2 детей – все трагедии случились на несанкционированных местах отдыха. Основной причиной все также остается купание в состоянии алкогольного опьянения. «Особое внимание следует обратить на детей, не допускать купание в тех местах, где есть холодные ключи и ямы», - посоветовал Парамонов.