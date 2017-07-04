Четверо омичей пропали – троих обнаружили в лесополосе мертвыми

По факту безвестного исчезновения четверых жителей Павлоградского района Омской области возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство). Заявление в правоохранительные органы написали родственники.
Далее совместными силами полиции и следователей в ходе оперативно-разыскных мероприятий и поисковой операции в лесополосе были обнаружены тела трех мужчин из числа разыскиваемых – их возраст 21, 29 и 33 лет.
Обстоятельства смерти потерпевших в настоящее время устанавливаются. Назначены судмедэкспертизы. Ведутся поиски четвертого пропавшего, возраст которого 42 года. Расследование продолжается, сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по Омской области.
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Источник: ИА «Город55»