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Четверо омичей пропали – троих обнаружили в лесополосе мертвыми

4 июля 2017, 21:29
Расследование.

По факту безвестного исчезновения четверых жителей Павлоградского района Омской области возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство). Заявление в правоохранительные органы написали родственники.

Далее совместными силами полиции и следователей в ходе оперативно-разыскных мероприятий и поисковой операции в лесополосе были обнаружены тела трех мужчин из числа разыскиваемых – их возраст 21, 29 и 33 лет.

Обстоятельства смерти потерпевших в настоящее время устанавливаются. Назначены судмедэкспертизы. Ведутся поиски четвертого пропавшего, возраст которого 42 года. Расследование продолжается, сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по Омской области.


Фото: иллюстрация
Источник: ИА «Город55»

#Новости#Криминал#Происшествия
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