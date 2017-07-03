Омичи на День города хотят видеть Басту и Лепса

Напомним, горожане начали активно высказываться по поводу празднования Дня города 2017 в Омске после объявления мэрии о том, что главной звездой праздника станет Надежда Бабкина.
После этого произошел «информационный взрыв», и горожане начали голосовать в социальных сетях за звезд, которым уместней будет заплатить 2,3 миллиона рублей (соответствующий электронный аукцион опубликован на официальном сайте госзакупок).
Приезд известных артистов, певцов и музыкантов на День города в Омске уже стал традиционным. Для этого мэрия организовывает электронный аукцион, где объявляет цену такого приезда. Но хотелось бы, чтобы при этом еще учитывалось мнение самих омичей…
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Из представленных вариантов ответа самым популярным стал «Никого не надо, лучше потратьте 2,3 млн на ремонт дорог». Что касается исполнителей, то фаворитами стали Григорий Лепс и Баста. А вот «Надежда» омской мэрии «Бабкина» набрала всего… 1 голос из 561 респондентов.
Источник: ИА "Город55"