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Омичи на День города хотят видеть Басту и Лепса

3 июля 2017, 18:34
Мнение горожан.

Напомним, горожане начали активно высказываться по поводу празднования Дня города 2017 в Омске после объявления мэрии о том, что главной звездой праздника станет Надежда Бабкина.

После этого произошел «информационный взрыв», и горожане начали голосовать в социальных сетях за звезд, которым уместней будет заплатить 2,3 миллиона рублей (соответствующий электронный аукцион опубликован на официальном сайте госзакупок).

Приезд известных артистов, певцов и музыкантов на День города в Омске уже стал традиционным. Для этого мэрия организовывает электронный аукцион, где объявляет цену такого приезда. Но хотелось бы, чтобы при этом еще учитывалось мнение самих омичей…

Редакция ИА «Город55» через страницу vk.com/news_gorod55 провела опрос, желая узнать у горожан следующее «На ваш взгляд, кого из звёзд уместней пригласить на День города Омска 2017 за 2,3 млн?»

Из представленных вариантов ответа самым популярным стал «Никого не надо, лучше потратьте 2,3 млн на ремонт дорог». Что касается исполнителей, то фаворитами стали Григорий Лепс и Баста. А вот «Надежда» омской мэрии «Бабкина» набрала всего… 1 голос из 561 респондентов.

Источник: ИА "Город55"


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