Омичи на День города хотят видеть Басту и Лепса

Приезд известных артистов, певцов и музыкантов на День города в Омске уже стал традиционным. Для этого мэрия организовывает электронный аукцион, где объявляет цену такого приезда. Но хотелось бы, чтобы при этом еще учитывалось мнение самих омичей…