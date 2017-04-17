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Опергруппа МЧС готова к эвакуации населения южнее Омска

17 апреля 2017, 14:32
Контроль паводковой ситуации.

Оперативная группа спасателей переброшена в поселок Затон Черлакского района для контроля паводковой ситуации. Активные действия МЧС и Аварийно-спасательной службы в данном районе ведутся в преддверии начала ледохода на Иртыше.

Первый замначальника управления омского МЧС Андрей Андреев заявил, что главная задача спасателей «обеспечить безопасность населения». При необходимости будет проведена эвакуация людей и животных.

Пока особой угрозы для поселка Затон нет – спасатели выехали в этот район с упреждающей целью. Иртыш в данный момент критических отметок не достиг, но если в ближайшем будущем это произойдет, МЧС будет уже наготове. Техника для эвакуации находится уже в поселке, пункт временного размещения развернут.

В ближайшее время будет проведен инструктаж среди местного населения и проверку системы оповещения. Мониторинг состояния Иртыша ведется регулярно, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Омской области.


Фото: иллюстрация

Источник: ИА «Город55»

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