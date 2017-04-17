Опергруппа МЧС готова к эвакуации населения южнее Омска

Пока особой угрозы для поселка Затон нет – спасатели выехали в этот район с упреждающей целью. Иртыш в данный момент критических отметок не достиг, но если в ближайшем будущем это произойдет, МЧС будет уже наготове. Техника для эвакуации находится уже в поселке, пункт временного размещения развернут.