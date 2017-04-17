Омская полиция ищет двух школьниц, пропавших из интерната

Вчера вечером в отделение полиции по Нововаршавскому району поступило сообщение о том, что из школы-интерната пропали две девочки. С соответствующим заявлением в правоохранительные органы обратился представитель образовательного учреждения.
Установлено, что девочки 2006 и 2004 годов рождения покинули территорию школы и до сегодняшнего дня не вернулись обратно.
На организованные поиски несовершеннолетних детей ориентированы силы территориального органа полиции, а также участковые и инспекторы по делам несовершеннолетних: они проверяют все возможные места появления девочек.
Приметы Александры Матюшенко 2006 года рождения: красная куртка, белая шапка с помпоном, черные лосины и белая кофта.
На Екатерине Ивановой 2004 года рождения были одеты: бирюзовая куртка, белая шапка с помпоном, черные лосины и белая кофта.
Сотрудники полиции обращаются ко всем омичам: если вы располагаете любой информацией о возможном местонахождении обеих девочек, просьба незамедлительно сообщить в полицию по телефону: 79-39-01 или 02.
Фото: 55.мвд.рф
Источник: ИА "Город55"