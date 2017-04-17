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Омская полиция ищет двух школьниц, пропавших из интерната

17 апреля 2017, 11:22
Важна любая информация.

Вчера вечером в отделение полиции по Нововаршавскому району поступило сообщение о том, что из школы-интерната пропали две девочки. С соответствующим заявлением в правоохранительные органы обратился представитель образовательного учреждения.

Установлено, что девочки 2006 и 2004 годов рождения покинули территорию школы и до сегодняшнего дня не вернулись обратно.

На организованные поиски несовершеннолетних детей ориентированы силы территориального органа полиции, а также участковые и инспекторы по делам несовершеннолетних: они проверяют все возможные места появления девочек.

Приметы Александры Матюшенко 2006 года рождения: красная куртка, белая шапка с помпоном, черные лосины и белая кофта.

На Екатерине Ивановой 2004 года рождения были одеты: бирюзовая куртка, белая шапка с помпоном, черные лосины и белая кофта.

Сотрудники полиции обращаются ко всем омичам: если вы располагаете любой информацией о возможном местонахождении обеих девочек, просьба незамедлительно сообщить в полицию по телефону: 79-39-01 или 02.


Фото: 55.мвд.рф

Источник: ИА "Город55"

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