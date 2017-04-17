Омичка отсудила 403 тыс за упавшую на нее во время урагана часть крыши

Прокуратура Ленинского округа вынесла положительное заключение по гражданскому делу о компенсации морального вреда омичке, которая получила телесные повреждения во время урагана в 2014 году. Напомним, тогда на женщину рухнула оторвавшаяся часть кровли с аптеки.
Из зала суда: 26 апреля 2014 года, днем женщина проходила около здания аптеки, расположенной на улице Машиностроительная. От сильно ветра
После этого случая, женщина еще долгое время лечилась в учреждении здравоохранения, затем – дома на амбулаторно. На основании этого, ответчикам – владельцам аптеки предъявлен иск на возмещение морального вреда и расходов по оплате юридических услуг на сумму 500 тысяч рублей.
Решение Ленинского районного суда: взыскать частично индивидуальных предпринимателей компенсацию морального вреда и расходы по оплате юруслуг на сумму 403 тысячи рублей. Отмечается, что решение уже вступило в законную силу.
Стоит отметить, что сильный ветер, который прошел в Омске на прошлых выходных, также доставил омичам немало неприятностей. К счастью, в этом году обошлось без человеческих жертв.
Источник: ИА "Город55"