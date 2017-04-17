Город55
ГлавноеВсе новости

Омичка отсудила 403 тыс за упавшую на нее во время урагана часть крыши

17 апреля 2017, 10:50
Удовлетворение иска.

Прокуратура Ленинского округа вынесла положительное заключение по гражданскому делу о компенсации морального вреда омичке, которая получила телесные повреждения во время урагана в 2014 году. Напомним, тогда на женщину рухнула оторвавшаяся часть кровли с аптеки.

Из зала суда: 26 апреля 2014 года, днем женщина проходила около здания аптеки, расположенной на улице Машиностроительная. От сильно ветра часть кровли сорвалась и упала на проходившую мимо женщину. Вследствие полученного удара по голове элементом конструкции, женщина упала и потеряла сознание. В медучреждении, куда была госпитализирована омичка, констатировали: повреждения, повлекшие тяжкий вред здоровью.

После этого случая, женщина еще долгое время лечилась в учреждении здравоохранения, затем – дома на амбулаторно. На основании этого, ответчикам – владельцам аптеки предъявлен иск на возмещение морального вреда и расходов по оплате юридических услуг на сумму 500 тысяч рублей.

Решение Ленинского районного суда: взыскать частично индивидуальных предпринимателей компенсацию морального вреда и расходы по оплате юруслуг на сумму 403 тысячи рублей. Отмечается, что решение уже вступило в законную силу.

Стоит отметить, что сильный ветер, который прошел в Омске на прошлых выходных, также доставил омичам немало неприятностей. К счастью, в этом году обошлось без человеческих жертв.

Источник: ИА "Город55"

#Новости#Город#Общество
Подпишитесь
Омская IKEA все. Магазин закончил распродажу и окончательно закрылся
Сегодня, 11:31
В Омске начнут оглашать приговор по уголовному делу об обрушении казармы ВДВ
Сегодня, 10:20
Фридманы поделили доли в выведенном из кипрского офшора «Евромеде»
Вчера, 17:32
Законы рынка. В Омске выставили на продажу крупный ТЦ в Советском округе
Весь торговый центр продают за 90 млн рублей.
Вчера, 17:58
В Омске нашли подрядчика для ремонта Ленинградского моста
Сегодня, 09:46
Режим «черного неба» продолжает отравлять жизнь омичам
Сегодня, 08:20