Омичка отсудила 403 тыс за упавшую на нее во время урагана часть крыши

После этого случая, женщина еще долгое время лечилась в учреждении здравоохранения, затем – дома на амбулаторно. На основании этого, ответчикам – владельцам аптеки предъявлен иск на возмещение морального вреда и расходов по оплате юридических услуг на сумму 500 тысяч рублей.