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Мост у Телецентра в Омске изношен и требует срочного ремонта

17 апреля 2017, 12:27
Судебное решение.

Омская прокуратура требует от мэрии провести специальное обследование моста имени 60-летия ВЛКСМ, сообщает пресс-служба надзорного ведомства. В настоящее время суд удовлетворил иск прокуратуры.

Прокуратура провела проверку на основании обращения регионального Управления государственного автодорожного надзора. Выяснилось, что мэрия, являющаяся собственником городских мостов, не исполняет свои функции в дорожной сфере должным образом. Как следствие, отдельные элементы моста имеют существенный износ и требуют ремонта.

Между тем, по информации прокуратуры, муниципалитет до сих пор не организовал проведения специального обследования конструкции моста. В связи с этим и был направлен иск в суд – признать действия администрации не отвечающими закону и об обязании провести диагностику моста.

Суд в полном объеме удовлетворил требование прокуратуры, обязав мэрию выполнить работы до 31 октября 2018 года. Судебное постановление пока не вступило в законную силу.


Источник: ИА "Город55"

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