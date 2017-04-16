Разговор по мобильному телефону обошелся омичу почти в 200 тыс рублей

В отделение полиции №4 поступило заявление о хищении денежных средств от 77-летнего омича. Мужчина пояснил, что ему на мобильный позвонил неизвестный, представившийся медицинским работником, и рассказал, что пенсионер серьезно болен, и ему требуется дорогостоящий аппарат, чтобы в ближайшем времени вылечиться. Далее собеседник сообщил, что аппарат находится в другом регионе и, чтобы осуществить его доставку в Омск, необходимо сделать предоплату, а после того, как адресат получит оборудование по почте, оплатить всю стоимость. Пожилой мужчина, не долго думая, перевел 194 тысячи рублей незнакомцу, но так и не дождавшись товара, написал заявление в полицию.