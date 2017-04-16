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Разговор по мобильному телефону обошелся омичу почти в 200 тыс рублей

16 апреля 2017, 09:12
Внесена предоплата.

В отделение полиции №4 поступило заявление о хищении денежных средств от 77-летнего омича. Мужчина пояснил, что ему на мобильный позвонил неизвестный, представившийся медицинским работником, и рассказал, что пенсионер серьезно болен, и ему требуется дорогостоящий аппарат, чтобы в ближайшем времени вылечиться. Далее собеседник сообщил, что аппарат находится в другом регионе и, чтобы осуществить его доставку в Омск, необходимо сделать предоплату, а после того, как адресат получит оборудование по почте, оплатить всю стоимость. Пожилой мужчина, не долго думая, перевел 194 тысячи рублей незнакомцу, но так и не дождавшись товара, написал заявление в полицию.


Аналогичный случай произошел с 34-летней жительницей города Омска. Женщина объяснила полицейским, что на ее мобильное устройство пришло смс-сообщение о том, что ее банковская карта заблокирована. Перезвонив на указанный в сообщении номер, мужчина, который представился банковским работником пояснил, что для разблокировки карты необходимо посетить ближайший банкомат (что женщина и сделала), после этого попросил сообщить реквизиты карты для подключения к приложению «Мобильный банк» - омичка сообщила мошеннику все пароли и реквизиты карты. С ее счета списано – 10 тысяч рублей.


По данным пресс-службы УМВД России по Омской области, по вышеуказанным фактам мошенничества возбуждены уголовные дела по статье 159 Уголовного кодекса России – мошенничество. Ведутся оперативно-разыскные мероприятия по установлению лиц, причастных к совершению данных преступлений.


Сотрудники правоохранительных органов призывают омичей быть внимательными и более бдительными в подобных возникающих случаях.


Во-первых, ни в коем случае нельзя сообщать третьим, посторонним, лицам реквизиты, пароли и другую секретную информацию своих банковских карт, счетов.


Во-вторых, не переводите денежные средства на незнакомые счета за услуги и товары, не передавйте деньги курьерам и посредникам.


В-третьих, необходимо любым способом проверить принадлежность оппонента к той или иной банковской или финансовой организации.


Во всех подобных случаях необходимо сразу звонить по телефону 02 или в дежурную часть отдела полиции вашего района.

Фото: иллюстрация

Источник: ИА "Город55"

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