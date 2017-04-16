Поезд с вагонами загорелся под Омском

Пресс-служба регионального ГУ МЧС России сообщает о пожаре в локомотиве грузового состава, который произошел накануне недалеко от областного центра – в Кормиловском районе.
Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурной пожарно-спасательной службы 15 апреля в 19:02. Спустя почти два часа очаг возгорания был локализован, а в 21:08 пожар полностью ликвидирован.
На место происшествия в Кормиловский район выезжали: личный состав спасателей в количестве 8 человек, а также 3 единицы специальной пожарно-спасательной техники.
Фото: 55.mchs.gov.ru
Источник: ИА «Город55»