ДТП с автобусом и поездом у Омска: педагог просила водителя не спешить

Расследование
Следственные органы СК РФ по Омской области продолжают расследование уголовного дела, которое возбуждено по части 3 статьи 238 УК РФ (оказание не отвечающих требованиям безопасности здоровья и жизни потребителей услуг, которые повлекли смерть двух лиц по неосторожности), сообщает пресс-служба ведомства.
Установлено: группа из десяти детей возрастом от 8 до 10 лет с сопровождающим педагогом, 56-летней женщиной, следовали в школу в село Новоросйка из села Победа Нововаршавского района Омской области на принадлежащем комитету образования администрации Нововаршавского района микроавтобусе, за рулем которого находился 57-летний мужчина.
При приближении к железнодорожному переезду, расположенному между станциями Любовка и Иртыш Западно-Сибирской железной дороги, педагог обратилась к водителю с просьбой не торопиться и пропустить поезд, но микроавтобус выехал на переезд , где и случилось столкновение.
В результате ДТП
Фото: УГИБДД УМВД России по Омской области
Источник: ИА «Город55»