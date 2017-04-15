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ДТП с автобусом и поездом у Омска: педагог просила водителя не спешить

15 апреля 2017, 10:54
Новые подробности.

Расследование уголовного дела, возбужденного по факту случившегося накануне ДТП с поездом и микроавтобусом, перевозившим детей.

Следственные органы СК РФ по Омской области продолжают расследование уголовного дела, которое возбуждено по части 3 статьи 238 УК РФ (оказание не отвечающих требованиям безопасности здоровья и жизни потребителей услуг, которые повлекли смерть двух лиц по неосторожности), сообщает пресс-служба ведомства.

Установлено: группа из десяти детей возрастом от 8 до 10 лет с сопровождающим педагогом, 56-летней женщиной, следовали в школу в село Новоросйка из села Победа Нововаршавского района Омской области на принадлежащем комитету образования администрации Нововаршавского района микроавтобусе, за рулем которого находился 57-летний мужчина.

При приближении к железнодорожному переезду, расположенному между станциями Любовка и Иртыш Западно-Сибирской железной дороги, педагог обратилась к водителю с просьбой не торопиться и пропустить поезд, но микроавтобус выехал на переезд , где и случилось столкновение.

В результате ДТП женщина-педагог скончалась на месте происшествия, водитель позднее скончался в медицинском учреждении. Опасный вред для здоровья и жизни никому из школьников не был причинен, в больницу были доставлены 6 детей, 4 из которых уже выписаны, двое остаются под наблюдением медиков, но их состояние не вызывает опасений.



Фото: УГИБДД УМВД России по Омской области

Источник: ИА «Город55»

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