ДТП с автобусом и поездом у Омска: педагог просила водителя не спешить

В результате ДТП женщина-педагог скончалась на месте происшествия , водитель позднее скончался в медицинском учреждении. Опасный вред для здоровья и жизни никому из школьников не был причинен, в больницу были доставлены 6 детей, 4 из которых уже выписаны, двое остаются под наблюдением медиков, но их состояние не вызывает опасений.