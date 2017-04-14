Рубль находится в символическом плюсе по отношению к евро и к доллару, который сегодня снижается на мировом валютном рынке, реагируя на слова Трампа. В то же время надо будет подождать, какой будет риторика Федрезерва, который собирался в этом году поднимать ставку еще дважды. Так что теперь вокруг доллара закручивается интрига, и инвесторы будут очень внимательно смотреть на действия и заявления американских монетарных властей.