Ирина Махова, директор филиала БКС Премьер* г. Омск
Рубль продолжает чувствовать себя стабильно, несмотря на снижение стоимости нефти и внешний негатив, который продолжается из-за ситуации в Сирии. Сейчас инвесторы ведут себя осторожно, они ждут понимания, как будут развиваться отношения между Кремлем и Западом после визита госсекретаря Рекса Тиллерсона в Москву.
Рынок отреагировал на слова Трампа о том, что доллар становится слишком сильным, а ФРС имеет смысл оставить низкой учетную ставку.
Рубль находится в символическом плюсе по отношению к евро и к доллару, который сегодня снижается на мировом валютном рынке, реагируя на слова Трампа. В то же время надо будет подождать, какой будет риторика Федрезерва, который собирался в этом году поднимать ставку еще дважды. Так что теперь вокруг доллара закручивается интрига, и инвесторы будут очень внимательно смотреть на действия и заявления американских монетарных властей.
Краткосрочная реакция в нефти очевидна – обострение на ближнем востоке всегда подогревает нефть, но среднесрочная реакция может быть совершенно другой. Обострение геополитических рисков может повлиять на возможности договориться на майском саммите ОПЕК, что, в свою очередь, изменит стратегию поддержки цен на нефть. Но делать выводы рано, нужно понаблюдать за реакцией стран-участников сирийского конфликта.
Рекомендации остаются прежними. Если у вас есть доллары, держите их, не продавайте. Хотите купить или докупить? 55-57 рублей – очень хороший диапазон для входа, только не надо вкладывать все деньги. Оптимальная доля валюты в структуре сбережений человека, живущего и расходующего деньги в России, составляет 40%. В рублях целесообразно хранить не менее 60%.
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Источник: ИА «Город55»
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