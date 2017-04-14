Страхование в спорте — мнения экспертов

Так, представитель ЦСКА Марина Купцова заметила, что она в своей карьере напрямую сталкивалась с проблемами страхования спортсменов. Между тем, по ее словам, если вовремя и качественно оказать медицинскую помощь спортсмену, человек имеет высокие шансы восстановиться и продолжить профессионально заниматься спортом.