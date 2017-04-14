Город55
ГлавноеВсе новости

Страхование в спорте — мнения экспертов

14 апреля 2017, 20:27
Рынок не сложился.

12 апреля в «Советском спорте» прошло заседание круглого стола посвященного страхованию профессиональных спортсменов. По мнению экспертов, в РФ нет сложившегося рынка страхования спортсменов, не хватает специалистов в этой отрасли.

Так, представитель ЦСКА Марина Купцова заметила, что она в своей карьере напрямую сталкивалась с проблемами страхования спортсменов. Между тем, по ее словам, если вовремя и качественно оказать медицинскую помощь спортсмену, человек имеет высокие шансы восстановиться и продолжить профессионально заниматься спортом.

Чемпион РФ 2016 года по скоростному спуску на коньках Денис Новожилов высказал свое мнение: «Я не понимаю механизмов страхования, но как спортсмену, мне это интересно». По словам спортсмена его вид соревнований экстремальный и травмоопасный. Иего главная задача — свести риск к минимуму.

Вице-президент «АльфаСтрахование» Алексей Елохин, вспомнил случай срыва матча Боруссия — Монако из-за взрыва. Стоимость игроков только одного немецкого клуба более 1,5 миллиардов долларов. Таким образом, риски для клуба очень велики. Однако команды страхуют, как правило, только самых дорогих игроков.

Фото: sovsport.ru
Источник: ИА "Город55"

#Новости#Спорт
Подпишитесь
Омская IKEA все. Магазин закончил распродажу и окончательно закрылся
Сегодня, 11:31
В Омске начнут оглашать приговор по уголовному делу об обрушении казармы ВДВ
Сегодня, 10:20
Фридманы поделили доли в выведенном из кипрского офшора «Евромеде»
Вчера, 17:32
Законы рынка. В Омске выставили на продажу крупный ТЦ в Советском округе
Весь торговый центр продают за 90 млн рублей.
Вчера, 17:58
В Омске нашли подрядчика для ремонта Ленинградского моста
Сегодня, 09:46
Режим «черного неба» продолжает отравлять жизнь омичам
Сегодня, 08:20