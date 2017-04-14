Страхование в спорте — мнения экспертов

12 апреля в
Так, представитель ЦСКА Марина Купцова заметила, что она в своей карьере напрямую сталкивалась с проблемами страхования спортсменов. Между тем, по ее словам, если вовремя и качественно оказать медицинскую помощь спортсмену, человек имеет высокие шансы восстановиться и продолжить профессионально заниматься спортом.
Чемпион РФ 2016 года по скоростному спуску на коньках Денис Новожилов высказал свое мнение: «Я не понимаю механизмов страхования, но как спортсмену, мне это интересно». По словам спортсмена его вид соревнований экстремальный и травмоопасный. Иего главная задача — свести риск к минимуму.
Вице-президент «АльфаСтрахование» Алексей Елохин, вспомнил случай срыва матча Боруссия — Монако из-за взрыва. Стоимость игроков только одного немецкого клуба более 1,5 миллиардов долларов. Таким образом, риски для клуба очень велики. Однако команды страхуют, как правило, только самых дорогих игроков.
Фото: sovsport.ru
Источник: ИА "Город55"