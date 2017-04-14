Пропавшие ранее в Омске подростки найдены

Сегодня стало известно, что пропавшие ранее, а именно 12 апреля, мальчики-подростки
Отмечается, что на поиски 16-летних омичей был ориентирован личный состав полиции, привлечены инспекторы по делам несовершеннолетних и участковые. Они прочесывали город: опрашивали знакомых и родственников пропавших мальчишек, осматривали вокзалы и другие возможные места их нахождения.
Накануне вечером подростки сами вернулись домой, пояснив, что все это время рыбачили на берегу реки Иртыш в Советском округе.
Сотрудники правоохранительных органов и по делам несовершеннолетних выяснили, что во время отсутствия в отношении них никаких противоправных действий не совершалось, а также провели профилактические беседы на тему недопустимости самовольных уходов из дома.
Фото: иллюстрация
Источник: ИА "город55"