Подпольное игорное заведение обнаружено в Нефтяниках

В ходе осмотра помещения, сотрудниками правоохранительных органов были обнаружены документы, а также оборудование, с помощью которого посетители имели доступ к азартным играм через сеть Интернет. Всего из данного помещение подлежало изъятию несколько десятков системных блоков, мониторов, кроме этого, ноутбук, маршрутизаторы и другое оборудование.



Принятие процессуального решения станет результатом проверки, которая назначена и проводится по этому факту правонарушения.