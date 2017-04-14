Подпольное игорное заведение обнаружено в Нефтяниках

По оперативным данным, вход в заведение осуществлялся через ломбард и только для узкого круга людей.
Сотрудники Управления экономбезопасности УМВД России по городу Омску совместно с бойцами Росгвардии обнаружили подпольное нелегальное игорное заведение, все оборудование изъято и направлено на экспертизу.
Стало известно, что заведение располагалось на 1-м этаже многоквартирного дома по проспекту Мира в Советском округе.
В момент оперативного мероприятия в зале находились около 30 человек за игровыми автоматами, а также оператор и охранники.
В ходе осмотра помещения, сотрудниками правоохранительных органов были обнаружены документы, а также оборудование, с помощью которого посетители имели доступ к азартным играм через сеть Интернет. Всего из данного помещение подлежало изъятию несколько десятков системных блоков, мониторов, кроме этого, ноутбук, маршрутизаторы и другое оборудование.
Принятие процессуального решения станет результатом проверки, которая назначена и проводится по этому факту правонарушения.
Фото: иллюстрация
Источник: ИА "Город55"