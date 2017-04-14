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Подпольное игорное заведение обнаружено в Нефтяниках

14 апреля 2017, 13:16
Оборудование изъято.

По оперативным данным, вход в заведение осуществлялся через ломбард и только для узкого круга людей.

Сотрудники Управления экономбезопасности УМВД России по городу Омску совместно с бойцами Росгвардии обнаружили подпольное нелегальное игорное заведение, все оборудование изъято и направлено на экспертизу.

Стало известно, что заведение располагалось на 1-м этаже многоквартирного дома по проспекту Мира в Советском округе.

В момент оперативного мероприятия в зале находились около 30 человек за игровыми автоматами, а также оператор и охранники.

В ходе осмотра помещения, сотрудниками правоохранительных органов были обнаружены документы, а также оборудование, с помощью которого посетители имели доступ к азартным играм через сеть Интернет. Всего из данного помещение подлежало изъятию несколько десятков системных блоков, мониторов, кроме этого, ноутбук, маршрутизаторы и другое оборудование.

Принятие процессуального решения станет результатом проверки, которая назначена и проводится по этому факту правонарушения.


Фото: иллюстрация

Источник: ИА "Город55"

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