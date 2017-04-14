Первая паралимпийская школа бочча появится в Омске

В Омске стартовал проект по созданию первой детской параолимпийской школы бочча. Здесь смогут заниматься дети - инвалиды с заболеваниями нервной системы и нарушениями функций опорно-двигательного аппарата, передвигающихся на колясках. Уникальность бочча в том, что он доступен для ребят, для которых другие виды спорта недоступны.
По мнению организаторов - Областного физкультурно-спортивного клуба инвалидов «Омич» и Центра помощи детям «Радуга», - развитие этого параолимпийского вида спорта поможет социализации и оздоровлению детей с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 7 до 18 лет.
В бочча играют кожаными мячами весом около 300 грамм. Игроки производят броски сидя на колясках. Играют руками или ногами, а в определенных случаях допускается использование приспособлений для бросания шаров, а также помощь ассистентов. Бочча благотворно влияет на поддержание мышечного тонуса, позволяет укрепить позвоночник. Такая игра - лучший способ выхода негативной энергии, снятия стресса. Немаловажно и то, что бочча - отличная возможность для общения инвалидов.
Сегодня бочча развивается почти в 30 регионах России. Узнать подробности и поддержать проект можно по ссылке: https://planeta.ru/campaigns/59230
На создание школы в Омске необходимо порядка 800 тысяч рублей. На эти средства будет закуплено оборудование и организованы тренировки.
Омская региональная общественная организация
http://www.raduga-omsk.ru
Источник: ИА «Город55»