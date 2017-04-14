Первая паралимпийская школа бочча появится в Омске



В бочча играют кожаными мячами весом около 300 грамм. Игроки производят броски сидя на колясках. Играют руками или ногами, а в определенных случаях допускается использование приспособлений для бросания шаров, а также помощь ассистентов. Бочча благотворно влияет на поддержание мышечного тонуса, позволяет укрепить позвоночник. Такая игра - лучший способ выхода негативной энергии, снятия стресса. Немаловажно и то, что бочча - отличная возможность для общения инвалидов.