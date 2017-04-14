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Открытый огонь охватил жилой дом, пожарные работали более трех часов

14 апреля 2017, 09:46
15 спасателей и 4 единицы спецтехники.

Сообщение о возгорании жилого дома на улице Чапаева в селе Лузино Омского района поступило в дежурную пожарно-спасательную охрану накануне в 09:57.

По данным пресс-службы регионального ГУ МЧС России, на момент прибытия первых боевых расчетов наблюдалось горение кирпичного дома размером 12 на 5 метров, а также надворных построек, которые находились под общей металлической крышей на площади 290 квадратных метров.

Отмечается, что до прибытия пожарных усилиями соседей из дома эвакуировна 1 человек. По прибытию, спасатели незамедлительно приступили к тушению обширного возгорания. Время локализации пожара – 11:09, полная ликвидация – в 13:25.

В результате пожара повреждено все: стены, потолок, кровля дома, а также потолочное перекрытие в кочегарке, мебель и вещи. Кроме этого, разобраны все надворные постройки. В общей сложности, площадь пожара составила 350 квадратных метров.

В настоящий момент назначена и проводится проверка, устанавливается сумма причиненного материального ущерба.


Фото: иллюстрация

Источник: ИА "Город55"

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