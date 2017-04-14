Новый мэр Омска: 8 голосов за кандидата, решение отборочной комиссии

«Историческое событие для Омска». Именно так характеризуется то, что в настоящий момент происходит в Горсовете. В ходе заседания отборочной комиссии решается, кто именно будет руководить жизнью Омска ближайшие 5 лет.
Специальный корреспондент информагентства «Город55» сообщает, что к настоящему моменту из 16 претендентов остались двое: по 8 голосов получили Ерошевич и Куприянов. Один из них и станет новым мэром Омска.
Из других кандидатов, 2 голоса были отданы за Антропенко, 1 – за Рыбакова. Остальным досталось 0 голосов.