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Новый мэр Омска: 8 голосов за кандидата, решение отборочной комиссии

14 апреля 2017, 14:56
Заседание в Горсовете.

«Историческое событие для Омска». Именно так характеризуется то, что в настоящий момент происходит в Горсовете. В ходе заседания отборочной комиссии решается, кто именно будет руководить жизнью Омска ближайшие 5 лет.

Специальный корреспондент информагентства «Город55» сообщает, что к настоящему моменту из 16 претендентов остались двое: по 8 голосов получили Ерошевич и Куприянов. Один из них и станет новым мэром Омска.


Из других кандидатов, 2 голоса были отданы за Антропенко, 1 – за Рыбакова. Остальным досталось 0 голосов.

#Новости#Политика#Город
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