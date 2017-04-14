«Не нужно пессимизма»



Свою оценку экономической ситуации дал обозреватель телеканала «Россия 24» Александр Кареевский. Спикер отметил, что все в глобальной экономике взаимосвязано, и проблемы, с которыми сталкивается сегодня Россия, – не только внутренние, но и обусловленные внешними факторами.