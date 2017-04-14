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«Не нужно пессимизма»

14 апреля 2017, 11:18
«Не нужно пессимизма»

Мест в выставочном зале Омского областного музея изобразительных искусств имени М.А. Врубеля едва хватило всем желающим: Конференция с экономическим обозревателем телеканала «Россия 24» Александром Кареевским вызвала огромный интерес у омичей.

По информации организаторов послушать эксперта пришли более 200 человек.

Приветствуя участников мероприятия, Ирина Махова, директор Омского филиала БКС «Премьер» отметила, что на конференции спикеры поделятся практическими советами, как грамотно «управлять» финансами.


Свою оценку экономической ситуации дал обозреватель телеканала «Россия 24» Александр Кареевский. Спикер отметил, что все в глобальной экономике взаимосвязано, и проблемы, с которыми сталкивается сегодня Россия, – не только внутренние, но и обусловленные внешними факторами.


Практическими рекомендациями поделились и другие эксперты – Григорий Сосновский, эксперт по управлению личными финансами с 12-летним стажем, и Ирина Махова, директор Омского филиала БКС «Премьер».


Формат мероприятия позволил инвесторам задать волнующие их вопросы, обсудить проблемные ситуации, получить грамотные консультации специалистов.

По мнению Александра Кареевского, текущая ситуация крайне благоприятна для инвестиций. Экономические трудности ни в коем случае не должны смущать россиян, а глобальные тенденции – «приводить к пессимизму».

О следующих мероприятиях в Омске, организованных БКС Премьер, можно узнать на странице bcspremier.ru/events

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Источник: ИА «Город55»

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