На Иртышской набережной провалилась дорога

В социальных сетях сообщается, что школьница, не заметившая образовавшейся на дороге ямы, получила травму во время прогулки по Иртышской набережной. К посту прикреплены снимки, свидетельствующие о том, что дорога пешеходной зоны на одном из участков пришла в негодность.