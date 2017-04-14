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На Иртышской набережной провалилась дорога

14 апреля 2017, 08:30
Неприятный инцидент.

На пешеходной зоне Иртышской набережной образовался провал в связи с обрушением дороги.

В социальных сетях сообщается, что школьница, не заметившая образовавшейся на дороге ямы, получила травму во время прогулки по Иртышской набережной. К посту прикреплены снимки, свидетельствующие о том, что дорога пешеходной зоны на одном из участков пришла в негодность.


Проблема, связанная с разрушением дороги на Иртышской набережной, возникает уже не первый раз. Подобный инцидент уже происходил годом ранее, тогда плитка также провалилась, образовав яму.


Фото: vk.com/public80052011


Источник: ИА «Город55»

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