На Иртышской набережной провалилась дорога

На пешеходной зоне Иртышской набережной образовался провал в связи с обрушением дороги.
В социальных сетях сообщается, что школьница, не заметившая образовавшейся на дороге ямы, получила травму во время прогулки по Иртышской набережной. К посту прикреплены снимки, свидетельствующие о том, что дорога пешеходной зоны на одном из участков пришла в негодность.
Проблема, связанная с разрушением дороги на Иртышской набережной, возникает уже не первый раз. Подобный инцидент уже
Фото: vk.com/public80052011
Источник: ИА «Город55»