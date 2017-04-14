Город55
ГлавноеВсе новости

Курс евро обрушился, пробив новую психологическую отметку

14 апреля 2017, 07:39
Ситуация на мировом рынке.

Накануне в ходе торгов на Московской бирже курс евро упал ниже психологической отметки в 60 рублей.

Падение евро, опустившегося до 59,94 рубля, составило 42 копейки. Американская валюта подешевела на 26 копеек, до 56,34 рубля. При этом уменьшение стоимости бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро ) составило 43 копейки. До 58,46 рубля.

Укрепление рубля происходит на фоне продолжающегося роста стоимости нефти. Так, «черное золото» марки Brent накануне вплотную подбиралось к $56 долларам за баррель. Цена нефти сорта WTI преодолевала отметку в $53 за баррель.

Фото: иллюстрация


Источник: ИА «Город55»

#Новости#Бизнес#Общество
Подпишитесь
Омская IKEA все. Магазин закончил распродажу и окончательно закрылся
Сегодня, 11:31
В Омске начнут оглашать приговор по уголовному делу об обрушении казармы ВДВ
Сегодня, 10:20
Фридманы поделили доли в выведенном из кипрского офшора «Евромеде»
Вчера, 17:32
Законы рынка. В Омске выставили на продажу крупный ТЦ в Советском округе
Весь торговый центр продают за 90 млн рублей.
Вчера, 17:58
В Омске нашли подрядчика для ремонта Ленинградского моста
Сегодня, 09:46
Режим «черного неба» продолжает отравлять жизнь омичам
Сегодня, 08:20