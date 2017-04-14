Курс евро обрушился, пробив новую психологическую отметку

Накануне в ходе торгов на Московской бирже курс евро упал ниже психологической отметки в 60 рублей.
Падение евро, опустившегося до 59,94 рубля, составило 42 копейки. Американская валюта подешевела на 26 копеек, до 56,34 рубля. При этом уменьшение стоимости бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро ) составило 43 копейки. До 58,46 рубля.
Укрепление рубля происходит на фоне продолжающегося роста стоимости нефти. Так, «черное золото» марки Brent накануне вплотную подбиралось к $56 долларам за баррель. Цена нефти сорта WTI преодолевала отметку в $53 за баррель.
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Источник: ИА «Город55»