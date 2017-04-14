Курс евро обрушился, пробив новую психологическую отметку

Падение евро, опустившегося до 59,94 рубля, составило 42 копейки. Американская валюта подешевела на 26 копеек, до 56,34 рубля. При этом уменьшение стоимости бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро ) составило 43 копейки. До 58,46 рубля.