К Любочке и Степанычу в Омске добавят еще и Петровича

По информации сайта Омская губерния, средства на создание этого сквера могут быть также получены и по результатам конкурса, который состоится в рамках проекта «ЖКХ и комфортная городская среда». Но, в свою очередь, Павел Журавлев, являющийся президентом благотворительного фонда «Зеленая суббота» уверен, что среди омичей найдется масса активных и инициативных людей, которые готовы внести свой вклад в благоустройство города. Так, по его словам, за счет добровольных пожертвований в 2013 году появилась уютная зона в городе – сквер «Кадетский», что расположился на улице Короленко. «В тот же год на счет Фонда поступило около 428 тысяч рублей, которые были направлены на обустройство сквера», - отметил Журавлев.