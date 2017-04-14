К Любочке и Степанычу в Омске добавят еще и Петровича

В Омске завершилась разработка проекта по обустройству сквера «Честь и достоинство» в ПКиО имени 30-летия ВЛКСМ.
Отмечается, что данный проект разработан при тесном сотрудничестве благотворительного фонда «Зеленая суббота», следственного комитета СУ России по Омской области и, непосредственно, администрации самого парка.
Основной темой проекта стало обустройство сквера «Честь и достоинство», который станет, по замыслам проектировщиков, продолжением Аллеи ветеранов. В первую очередь, планируется преобразить необустроенную часть сквера, высадив там липовую аллею, множество люпинов, чубушник и газонную траву. Кроме этого, здесь же будет установлена скульптурная композиция, изображающая персонажа романа Федора Достоевского «Преступление и наказание» - следователя, который вывел на чистую воду Родиона Раскольникова – Порфирия Петровича.
Известна и стоимость данного проекта – 3,2 миллиона рублей, он будет реализован силами фонда и привлечением горожан, ветеранов следственных органов, работников парка. На высадку аллеи планируется привлечь активистов, которые в дальнейшем смогут получить сертификаты. Именные аллеи в Омске набирают популярность, вспомнить можно такие аллеи, как Кедровая – в парке «Птичья гавань», или, например, в сквере «Кадетском», в парке «Солнечный круг», «Аллея ветеранов», поэтому в парке имени 30-летия ВЛКСМ эта традиция будет продолжена.
По информации сайта Омская губерния, средства на создание этого сквера могут быть также получены и по результатам конкурса, который состоится в рамках проекта «ЖКХ и комфортная городская среда». Но, в свою очередь, Павел Журавлев, являющийся президентом благотворительного фонда «Зеленая суббота» уверен, что среди омичей найдется масса активных и инициативных людей, которые готовы внести свой вклад в благоустройство города. Так, по его словам, за счет добровольных пожертвований в 2013 году появилась уютная зона в городе – сквер «Кадетский», что расположился на улице Короленко. «В тот же год на счет Фонда поступило около 428 тысяч рублей, которые были направлены на обустройство сквера», - отметил Журавлев.
Возможно, новая скульптура Петровича [Порфирия – прим.] станет достоянием города, наряду с уже известными – Любочкой и Степанычем.
Фото: иллюстрация
Источник: ИА "Город55"