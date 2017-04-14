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Избиение 7-летнего ребенка опекуном, работает прокуратура

14 апреля 2017, 10:50
В отношении женщины возбуждено уголовное дело.

Проверку законности действий органов системы профилактики правонарушений несовершеннолетних организовала Калачинская межрайонная прокуратура Омской области в связи с избиением 7-летнего ребенка, который находится под опекой, сообщает пресс-служба ведомства.

Установлено: в марте 2010 года мальчик был передан родной тете под опеку из-за лишения родительских прав его матери. Тем не менее, родственница обязанности по воспитанию племянника должным образом не выполняла, не проявляя должной заботы о психическом, физическом и духовном развитии ребенка и не принимая мер для его устройства в дошкольное образовательное учреждение. Кроме того, женщина, злоупотребляя спиртными напитками, оставляла мальчика без ухода и присмотра.

Неработающая женщина с июня 2015 по февраль 2017 года применяла к мальчику физическое насилие и систематически оскорбляла его. В мае 2016 года опекунша была привлечена к административной ответственности в виде предупреждения за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию и содержанию своих детей и опекаемого ребенка.

Качественная проверка условий проживания детей была реализована лишь в марте 2017 года силами органов системы профилактики. В результате в отношении женщины по статье 156 УК РФ было возбуждено уголовное дело. С 13 марта она отстранена от обязанностей опекуна, ребенок взят под опеку в другую семью.

Калачинская межрайонная прокуратура приняла решение об изъятии из органа дознания этого уголовного дела и передаче его в Калачинский МСО СУ СК РФ по Омской области в связи с необходимостью дать уголовно-правовую оценку действиям уполномоченных должностных лиц.

Также прокуратура проводит проверку соблюдения законодательства органами опеки и попечительства и иными организациями системы профилактики правонарушений несовершеннолетних.

Фото: иллюстрация


Источник: ИА «Город55»

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