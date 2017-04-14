Избиение 7-летнего ребенка опекуном, работает прокуратура

Установлено: в марте 2010 года мальчик был передан родной тете под опеку из-за лишения родительских прав его матери. Тем не менее, родственница обязанности по воспитанию племянника должным образом не выполняла, не проявляя должной заботы о психическом, физическом и духовном развитии ребенка и не принимая мер для его устройства в дошкольное образовательное учреждение. Кроме того, женщина, злоупотребляя спиртными напитками, оставляла мальчика без ухода и присмотра.