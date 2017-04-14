Историческое событие для Омска. Мэром может стать 30-летний политик

Сегодня, 14 апреля, на заседании в Горсовете отборочная комиссия по выборам мэра Омска провела этап собеседования с 16 зарегистрированными кандидатами.
Собеседования продолжались в течение пяти часов с 9:00 до 14:00. После чего трансляция была отключена. Члены комиссии посовещались и, через 40 минут, председатель отборочной комиссии Сергей Тодоров огласил результаты голосования.
У каждого члена комиссии была возможность отметить в бюллетене одного или двух кандидатов. В итоге голоса распределились следующим образом: за Владимира Куприянова – 8 голосов, за Андрея Ерошевича – 8 голосов, за Игоря Антропенко – 2 голоса, за Игоря Рыбакова – 1 голос.
Таким образом в следующий тур отборочного марафона проходят Владимир Куприянов (1960 года рождения) и Андрей Ерошевич (1986 года рождения).
- Один протокол был полностью крестиками зачеркнут, а второй протокол был просто не отмечен, - добавил Тодоров.
По его словам, самый главный вывод, который сегодня можно сделать, это то, что «данный формат выборов, данная система, она жизнеспособна, она более широка, в плане многообразия мнений, она более доступна, в том числе и для молодежи».
- Я проголосовал за Ерошевича, как за молодого предпринимателя. У него была очень интересная программа. Это молодое поколение. Я хотел подчеркнуть, что молодое поколение может участвовать в подобной форме выборов. Говоря спортивным языком, этот парень дошел до полуфинала высшей лиги, - сказал Сергей Тодоров.
Добавим, что сегодня комиссия передает протокол заседания в Горсовет для подготовки документов на выборы мэра Омска. Предполагается, что они состоятся 19 апреля.
Источник: ИА "Город55"