Город55
ГлавноеВсе новости

В центре Омска тротуара нет, люди идут по проезжей части между машин

13 апреля 2017, 13:10
Благоустройство на «пять баллов».

Проблема благоустройства отдельно взятого района города Омска у нас стоит достаточно остро. Местами – даже безальтернативно.

Неравнодушные омичи сообщают редакции Информагентства «Город55» о так называемом «Капкане на улице Пушкина» - участке в центре Омска между улицами Маяковского и Потанина:

«Капкан – иначе это место никак не назовешь. Асфальтированных тротуаров местами нет вообще!!! Грунтовая дорога весной и осенью совершенно размыта, приходится обходить по проезжей части. Если раньше улица была односторонняя, еще как-то можно было это сделать, но теперь машин много и мы ходим так каждый день с риском для жизни! Обойти по другой стороне не удается – там есть такой же участок без асфальта, весь в грязи. Только зигзагами, причем без пешеходных переходов.


Помогите – рядом поликлиника, пенсионеры, люди с палочками, все идут по колено в грязи или прямо по проезжей части!! Администрация города бездействует»

Еще одно наблюдение горожан:

«Ломали деревянный 2-этажный дом по адресу Пушкина, 105. Разрушили остатки асфальтового покрытия тротуара. Потом бросили остов дома, заклеили его надписями, что это памятник. Те, кто ломал дом, ушли. И никто не обязал их восстановить тротуар, все бросили! Теперь там вообще нет тротуара, огромная лужа, грязь по колено и строительный мусор! Безобразие! Кронировали клены осенью, накидали веток. Все валяется теперь вперемешку в грязи»


Грунтовка у поликлиники:





#Авто#Новости#Город
Подпишитесь
Омская IKEA все. Магазин закончил распродажу и окончательно закрылся
Сегодня, 11:31
В Омске начнут оглашать приговор по уголовному делу об обрушении казармы ВДВ
Сегодня, 10:20
Фридманы поделили доли в выведенном из кипрского офшора «Евромеде»
Вчера, 17:32
Законы рынка. В Омске выставили на продажу крупный ТЦ в Советском округе
Весь торговый центр продают за 90 млн рублей.
Вчера, 17:58
В Омске нашли подрядчика для ремонта Ленинградского моста
Сегодня, 09:46
Режим «черного неба» продолжает отравлять жизнь омичам
Сегодня, 08:20