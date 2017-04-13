В центре Омска тротуара нет, люди идут по проезжей части между машин

«Капкан – иначе это место никак не назовешь. Асфальтированных тротуаров местами нет вообще!!! Грунтовая дорога весной и осенью совершенно размыта, приходится обходить по проезжей части. Если раньше улица была односторонняя, еще как-то можно было это сделать, но теперь машин много и мы ходим так каждый день с риском для жизни! Обойти по другой стороне не удается – там есть такой же участок без асфальта, весь в грязи. Только зигзагами, причем без пешеходных переходов.