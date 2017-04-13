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Центробанк РФ предрек обвал нефтяных цен

13 апреля 2017, 18:01
Заявление зампреда регулятора.

Центробанк России предрекает в краткосрочной или среднесрочной перспективе обвал нефтяных цен до 40-45 долларов за баррель. Такой прогноз на Форуме финансовой стабильности озвучила зампред ЦБ РФ Ксения Юдаева, сообщает «Российская Газета».

Подобный сценарий учитывает базовый сценарий Центробанка России. Отмечается, что нефтяной рынок стал более сбалансированным. В настоящее время стоимость «черного золота» закрепилась в достаточно широком диапазоне от $50 до $60. Сегодня нефть торгуется на уровне $55,8 за баррель.

Цена «черного золота» продолжает влиять на курс рубля. В первые три месяца нынешнего года укрепление российской валюты связаны с притоком выручки от внешней торговли. С начала этого года приток иностранной валюты составил $22,8 млрд, отток капитала частным сектором составил $15,4 млрд.

Что касается валюты, то официальные курсы валюты, установленные Центробанком России, составили: доллар – 56,6019 рублей, евро – 60,2867 рублей.

Фото: иллюстрация


Источник: ИА «Город55»

#Общество#Новости#Бизнес
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