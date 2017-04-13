Центробанк РФ предрек обвал нефтяных цен

Подобный сценарий учитывает базовый сценарий Центробанка России. Отмечается, что нефтяной рынок стал более сбалансированным. В настоящее время стоимость «черного золота» закрепилась в достаточно широком диапазоне от $50 до $60. Сегодня нефть торгуется на уровне $55,8 за баррель.