Центробанк РФ предрек обвал нефтяных цен

Центробанк России предрекает в краткосрочной или среднесрочной перспективе обвал нефтяных цен до 40-45 долларов за баррель. Такой прогноз на Форуме финансовой стабильности озвучила зампред ЦБ РФ Ксения Юдаева, сообщает «
Подобный сценарий учитывает базовый сценарий Центробанка России. Отмечается, что нефтяной рынок стал более сбалансированным. В настоящее время стоимость «черного золота» закрепилась в достаточно широком диапазоне от $50 до $60. Сегодня нефть торгуется на уровне $55,8 за баррель.
Цена «черного золота» продолжает влиять на курс рубля. В первые три месяца нынешнего года укрепление российской валюты связаны с притоком выручки от внешней торговли. С начала этого года приток иностранной валюты составил $22,8 млрд, отток капитала частным сектором составил $15,4 млрд.
Что касается валюты, то официальные курсы валюты, установленные Центробанком России, составили: доллар – 56,6019 рублей, евро – 60,2867 рублей.
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Источник: ИА «Город55»