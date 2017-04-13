Город55
ГлавноеВсе новости

Почти 500 омичей заразились ВИЧ-инфекцией в 2017 году

13 апреля 2017, 12:15
Итоги первого квартала.

В омском Центре по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями обнародовали статистику по случаям зараженности ВИЧ-инфекцией в I квартале 2017 года.


Так, по данным медиков, по состоянию на 1 апреля текущего года в Омском регионе зафиксировано 15388 случаев ВИЧ. Если этот показатель зараженности «разложить» на 100 тысяч населения, то получится 777,8. При этом отмечается, что за 3 месяца (январь, февраль, март) в Омском регионе зарегистрировано 473 случая – показатель заболеваемости 23,9.


Ниже приводится карта города Омска с разбивкой количества случаев зараженности ВИЧ по округам за 2016 год.


Наряду с этим, в 2017 году наибольшее количество зарегистрированных случаев зараженности ВИЧ-инфекцией выпадает на долю Центрального округа – 76 случаев. Если говорить про муниципальные районы, то «лидером» здесь выступает Нижнеомский район – 7 зарегистрированных случаев ВИЧ-инфекции.


Также Центр по профилактике борьбы со СПИД указывает на увеличение количества заражения ВИЧ половым путем: для сравнения в 2015 году – 43,4%, в 2016 году – 50%. Результатами эпидемиологических исследований стал вывод о том, что в 2016 году при внутривенном употреблении наркотиков процент зараженности составил 49,5%.


16,3% от общего количества зараженных (15388) ВИЧ-инфицированных выявлено среди заключенных, отбывающих наказание в местах лишения свободы.

Фото: иллюстрация

Источник: ИА "Город55"

#Новости#Здоровье#Главное#Общество#Город
Подпишитесь
Омская IKEA все. Магазин закончил распродажу и окончательно закрылся
Сегодня, 11:31
В Омске начнут оглашать приговор по уголовному делу об обрушении казармы ВДВ
Сегодня, 10:20
Фридманы поделили доли в выведенном из кипрского офшора «Евромеде»
Вчера, 17:32
Законы рынка. В Омске выставили на продажу крупный ТЦ в Советском округе
Весь торговый центр продают за 90 млн рублей.
Вчера, 17:58
В Омске нашли подрядчика для ремонта Ленинградского моста
Сегодня, 09:46
Режим «черного неба» продолжает отравлять жизнь омичам
Сегодня, 08:20