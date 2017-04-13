Почти 500 омичей заразились ВИЧ-инфекцией в 2017 году

В омском Центре по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями обнародовали статистику по случаям зараженности ВИЧ-инфекцией в I квартале 2017 года.
Так, по данным медиков, по состоянию на 1 апреля текущего года в Омском регионе зафиксировано 15388 случаев ВИЧ. Если этот показатель зараженности «разложить» на 100 тысяч населения, то получится 777,8. При этом отмечается, что за 3 месяца (январь, февраль, март) в Омском регионе зарегистрировано 473 случая – показатель заболеваемости 23,9.
Ниже приводится карта города Омска с разбивкой количества случаев зараженности ВИЧ по округам за 2016 год.
Наряду с этим, в 2017 году наибольшее количество зарегистрированных случаев зараженности ВИЧ-инфекцией выпадает на долю Центрального округа – 76 случаев. Если говорить про муниципальные районы, то «лидером» здесь выступает Нижнеомский район – 7 зарегистрированных случаев ВИЧ-инфекции.
Также Центр по профилактике борьбы со СПИД указывает на увеличение количества заражения ВИЧ половым путем: для сравнения в 2015 году – 43,4%, в 2016 году – 50%. Результатами эпидемиологических исследований стал вывод о том, что в 2016 году при внутривенном употреблении наркотиков процент зараженности составил 49,5%.
16,3% от общего количества зараженных (15388) ВИЧ-инфицированных выявлено среди заключенных, отбывающих наказание в местах лишения свободы.
Фото: иллюстрация
Источник: ИА "Город55"