Почти 500 омичей заразились ВИЧ-инфекцией в 2017 году



Так, по данным медиков, по состоянию на 1 апреля текущего года в Омском регионе зафиксировано 15388 случаев ВИЧ. Если этот показатель зараженности «разложить» на 100 тысяч населения, то получится 777,8. При этом отмечается, что за 3 месяца (январь, февраль, март) в Омском регионе зарегистрировано 473 случая – показатель заболеваемости 23,9.