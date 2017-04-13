От кресла мэра Омска отказался ключевой кандидат

Ключевой кандидат на пост мэра Омска Станислав Гребенщиков решил досрочно сойти с предвыборной дистанции.
Сегодня, 13 апреля, в конкурсную комиссию поступило заявление от Станислава Гребенщикова о добровольном отказе от рассмотрения его кандидатуры, сообщили информагентству «Город55» в секретариате комиссии. Причина отказа – состояние здоровья.
Напомним, 11 апреля стало известно, что Станислав Гребенщиков прямо с рабочего места
Стоит добавить, что завтра, 14 апреля, в Горсовете состоится этап собеседования с кандидатами на пост мэра Омска. После отказа от выборов Гребенщикова, на должность омского градоначальника претендуют 16 человек.
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Источник: ИА "Город55"