От кресла мэра Омска отказался ключевой кандидат

Напомним, 11 апреля стало известно, что Станислав Гребенщиков прямо с рабочего места был госпитализирован в одну из клиник Омска и проходит обследование. Пресс-служба регионального правительства в этот день пояснила, что как только у чиновника стабилизируется давление, он сделает заявление.