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От кресла мэра Омска отказался ключевой кандидат

13 апреля 2017, 17:27
Неожиданная развязка.

Ключевой кандидат на пост мэра Омска Станислав Гребенщиков решил досрочно сойти с предвыборной дистанции.

Сегодня, 13 апреля, в конкурсную комиссию поступило заявление от Станислава Гребенщикова о добровольном отказе от рассмотрения его кандидатуры, сообщили информагентству «Город55» в секретариате комиссии. Причина отказа – состояние здоровья.

Напомним, 11 апреля стало известно, что Станислав Гребенщиков прямо с рабочего места был госпитализирован в одну из клиник Омска и проходит обследование. Пресс-служба регионального правительства в этот день пояснила, что как только у чиновника стабилизируется давление, он сделает заявление.

Стоит добавить, что завтра, 14 апреля, в Горсовете состоится этап собеседования с кандидатами на пост мэра Омска. После отказа от выборов Гребенщикова, на должность омского градоначальника претендуют 16 человек.


Фото: иллюстрация
Источник: ИА "Город55"

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