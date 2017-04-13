Омичка обвинила в избиении таксиста, отказавшегося ехать по бездорожью

В Омске 43-летняя женщина заявила, что водитель такси в ходе поездки отказался следовать к месту назначения и нанес ей удар по лицу, 48-летний водитель обвинения в побоях отрицает.
На видеозаписи, которая была опубликована в официальной группе «
Что касается водителя такси, то, по словам 48-летнего омича, он спросил у женщины, есть ли дорога там, куда они едут, на что женщина ответила, что клиентка в грубой форме потребовала везти ее в пункт назначения. Обвинение в избиение мужчина отрицает. Он пояснил, что не стал препираться, остановил автомобиль и стал разворачиваться, сказав, что отвезет женщину в полицию, возмутив ее.
Затем, по словам водителя такси, клиентка схватила и бросила его планшет, начала вырывать провода, открыла дверь и стала бить мужчину ногами, в результате чего сама выпала из машины. Оставшиеся в автомобиле вещи женщины омич выкинул и уехал.
Фото: иллюстрация
Источник: ИА «Город55»