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Омичка обвинила в избиении таксиста, отказавшегося ехать по бездорожью

13 апреля 2017, 09:15
В конфликте разбирается полиция.

В Омске 43-летняя женщина заявила, что водитель такси в ходе поездки отказался следовать к месту назначения и нанес ей удар по лицу, 48-летний водитель обвинения в побоях отрицает.

На видеозаписи, которая была опубликована в официальной группе «Омская полиция» в социальной сети «ВКонтакте», женщина пояснила, что в пятницу, 7 апреля, в 23:00 вызвала такси на улицу 6-я Станционная, чтобы добраться до улицы Линейная. По словам омички, водитель спросил у нее, куда ему нужно ехать, а после отказался ее везти в связи с плохими дорогами. «Он когда открывал дверь, по лицу меня ударил, вот синяк остался... Он меня ударил по руке и ногой выпихнул, я ударилась головой и спиной», - пояснила женщина, которая позже обратилась в больницу.

Что касается водителя такси, то, по словам 48-летнего омича, он спросил у женщины, есть ли дорога там, куда они едут, на что женщина ответила, что клиентка в грубой форме потребовала везти ее в пункт назначения. Обвинение в избиение мужчина отрицает. Он пояснил, что не стал препираться, остановил автомобиль и стал разворачиваться, сказав, что отвезет женщину в полицию, возмутив ее.

Затем, по словам водителя такси, клиентка схватила и бросила его планшет, начала вырывать провода, открыла дверь и стала бить мужчину ногами, в результате чего сама выпала из машины. Оставшиеся в автомобиле вещи женщины омич выкинул и уехал.


Фото: иллюстрация


Источник: ИА «Город55»

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