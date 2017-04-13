Омичка обвинила в избиении таксиста, отказавшегося ехать по бездорожью

На видеозаписи, которая была опубликована в официальной группе « Омская полиция » в социальной сети «ВКонтакте», женщина пояснила, что в пятницу, 7 апреля, в 23:00 вызвала такси на улицу 6-я Станционная, чтобы добраться до улицы Линейная. По словам омички, водитель спросил у нее, куда ему нужно ехать, а после отказался ее везти в связи с плохими дорогами. «Он когда открывал дверь, по лицу меня ударил, вот синяк остался... Он меня ударил по руке и ногой выпихнул, я ударилась головой и спиной», - пояснила женщина, которая позже обратилась в больницу.