Ночью в Омске пропали 15-летние близнецы, полиция прочесывает город

Сегодня ночью с заявлением о розыске двух несовершеннолетних детей в пункт полиции «Первокирпичный» обратилась мать мальчиков. Женщина сообщила, что накануне, то есть 12 апреля, ушли из дома, который располагается в СНТ «Учитель» двое ее несовершеннолетних сына, местонахождение детей ей неизвестно, сообщает пресс-служба регионального Управления МВД России.



На поиски подростков 2001 года рождения – Валерия и Виталия Ивановых – направлены силы полиции, а также поисками занимаются инспекторы по делам несовершеннолетних, участковые, сотрудники угрозыска – опрашиваются знакомые и родственники пропавших, обследуются вокзалы, крупные магазины, другие предполагаемые места их нахождения.