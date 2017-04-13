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Ночью в Омске пропали 15-летние близнецы, полиция прочесывает город

13 апреля 2017, 13:41
До сих пор не вернулись домой.

Сегодня ночью с заявлением о розыске двух несовершеннолетних детей в пункт полиции «Первокирпичный» обратилась мать мальчиков. Женщина сообщила, что накануне, то есть 12 апреля, ушли из дома, который располагается в СНТ «Учитель» двое ее несовершеннолетних сына, местонахождение детей ей неизвестно, сообщает пресс-служба регионального Управления МВД России.

На поиски подростков 2001 года рождения – Валерия и Виталия Ивановых – направлены силы полиции, а также поисками занимаются инспекторы по делам несовершеннолетних, участковые, сотрудники угрозыска – опрашиваются знакомые и родственники пропавших, обследуются вокзалы, крупные магазины, другие предполагаемые места их нахождения.

В день ухода из дома на Валерии была надета серая спортивная кофта с белыми вставками на рукавах, спортивные брюки черного цвета также с белами вставками, такого же цвета кроссовки. На вид Валерию шестнадцать лет, рост от 170 до 175 сантиметров, худощавый, темные волосы и смуглая кожа. При себе имеет черную сумку.

По внешним приметам Виталий схож с братом: смуглый, темные волосы, худощавый. На нем была надета олимпийка и штаны черного цвета (с белыми лампасами), такого же цвета кроссовки. Особая примета Виталия – хромота правой ноги.

При обнаружении похожих по приметам подростков, просьба позвонить по телефону 61-04-04 или 02.


Фото: 55.мвд.рф

Источник: ИА "Город55"

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